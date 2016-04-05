До меня очередь дойдет. защищать ехидных крыс на новых Ауди, не знаю, откуда у бойцов берется мотивация. Вот хочется, чтобы их вытягивали из их папиных машин и закидали в бусы, хотя бы окопы рыть, чтобы их женские нежные ручки хоть что-то мужское в жизни увидели
Разве вы человек бедный? Разве вам самому нечего у себя защищать? Какое-то угнетенное у вас настроение…
freeze написав:, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
Тримайтесь, успіхів і удачі Вам. Вам важко, все на перший погляд безглуздо, але на мою думку Ви робите серйозну справу, Ви вже витягнули на себе в Кринках на подступах купу технікі, яку як в тирі розтріляли, Ви сковуєте серйозні сили рашистів, які поруч з Вами грубо кажучі пасуть Вас, щоб плацдарм не розширювався, так би ці батальони спокійно були кудись перекинуті на Роботіне чи Авдіївку і можливо там би втратили більше територій. Нажаль у Вас така задача, побільше Вам фарта, може потепліє і Дніпро буде без льда, будуть лодки більш спритні і маневрині.
freeze написав:Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
Плацдарм заради плацдарму. Дебілізм. Тарнавський мабуть малую зємлю вирішив повторити.
Бетон написав:ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно
Hotab написав:somilitark , поділяю вашу думку щодо причин цієї діяльності. І високу оцінку. Але уявляти собі оці нічні льодяні переправи жахливо дуже(
Треба на лодки якійсь мангали мутити. Може варити каркас з залізних труб і обтягувати щільною тканиною чи брезентом верх, може воно хоч трохи відфутболить той дрон чи скид. А уявляти важко це все, що йде вже майже 10 років, мій друг до останнього казав все добре, все добре, але по відеозв'язку я бачив як у нього аж щелепа толком не закривається від втоми, а потім бац, написали у нас в групі, чекайте на додаткове повідомлення коли поховання, Роман загинув, Сватівський напрямок.
В продолжение разговора про аномальную смертность среди мужиков в Оркостане.
Допустим, мы берем выборку с 2018 года. Окей, 2020-й – там ковид и прочее. Правда, ковиду похуй, мужик перед ним или женщина, но все равно чуть поправку даем.
Бабы меньше дохнут, да и дряни употребляют меньше.
Итак, смотрим с 2018-го среднее соотношение сдохших. Вот вообще, примерно 1:1,23 Ж-М. Иногда, правда, бывает 1:1,32. Но не более.
Скачок разницы был в 2021-м. Скорее, это было связано с последуем ковида. Мужики, как всегда, лечились народным… Да и курили явно много.
А вот статистика в 2022 году прекрасна. Соотношение смертности баб к мужикам по региону – 1 к 3,9. То есть на 100 женщин почти четыреста мужиков.
Итак. Считаем статистику, смотрим смертность женщин и получаем что? За 2022 год орки имеют сверхприбыль в смертности мужиков 187-195 тысяч в плюс. Это в дополнение к замерзшим по пьяни, сдохнувшим от поножовщины и перепивших стекломоя.
Такой «аномальный» прирост смертности к уже имеющимся количеству долбоебов обыкновенных. Хотя, наверное, это только для кацапов данный прирост является аномальным.
1. Это только за 2022 год, повторюсь. 2. Судя по всему, это убитые на войне и сдохшие от лучшей медицины раненые. 3. Суицидники (а таких становится все больше), ведь поход в собес и регистрация там документов для раненого орка давно превратилась в «игру в кальмара». 4. Через 6 месяцев без вести пропавшего считают умершим в РФии.
Короче. Столбиком и по статистике, по открытым данным получаем за два года войны от 330 до 350 тысяч сверхнормативно трупированных мужиков Оркостана. Любителям статистики – это в возрасте от 20 до 60 лет.
С отличной перспективкой в эти ряды войти еще и 80-90 тысяч тяжелораненых. Их местные эскулапы всеми силами готовят на концерт Кобзона.
почему подозрение на ипсо. 300 тыс это сколько кладбищ? Такие по при невозможно скрыть. Их же где то хоронят. Не в Сибири ж. А в маленьких городках когда кто умер всем известно и от чего тоже. Интернет бы не молчал о том, как телек песдит.
Hotab написав:Бетон ............ Разве вы человек бедный? Разве вам самому нечего у себя защищать? ............
Аргумент так себе. Здесь пропагандируется точка зрения, что на фронте должны быть бедные, а богатые должны их обеспечивать путём выплаты больших сумм налогов, ну и, при желании, донатами. И Вы, вроде, такую точку зрения поддерживали. Тогда, если Бетон "не бедный", то он и не должен быть на фронте и что-то защищать, пусть только платит налоги.
Это "самый большой", к нему вопросов нет. А не расскажете где получили тот налет после которого пускают налетывать "самый большой"?
А вы забавный. Вам надо чтоб я и первые 50 часов налета поучил за свои деньги, а потом еще 9 лет , тысячи часов, отвоевал на защите страны (желательно и заправлял сам себя). Вот тогда вас устроит.
Что касается «а остальным сейчас как». Дороги открыты и сейчас, ВВНЗ есть, учат летать . Платить не надо.
Что ж Вы забыли прокомментировать приведенные мной ссылки как сейчас (до войны) были "открыты дороги и не надо платить чтоб стать летчиком" или сознательно избегаете этой аналогии "первого миллиона выигранного в лотерею простым смертным который потом своим трудом стал олигархом". Я приведу их еще раз:
Варто зазначити, що у той час, коли льотний коледж підпорядковувався Міністерству освіти і науки України, мали змогу налітати необхідну кількість годин та отримати свідоцтво пілотів тільки ті курсанти, які могли заплатити за практичне навчання. А сума ця немаленька – 1 млн грн на кожного майбутнього пілота.
В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который за взятки обеспечивал курсантам допуск к полетам.
Источник: СБУ и полиция Кировоградской области
Детали: По данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов.
Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $11.5 тысяч.
И таких ссылок еще хватает, с общей идеей "без налета летчика на работу не берут а налет получить прстому парню негде".
Это то что относительно недавно - в Ваши времена видимо еще не было такого (что я и назвал ранее успели еще в советский поезд). Или может Вы чего-то недоговариваете или лукавите ну так пословицу про "может ли сын полковника стать генералом" думаю не зря придумали. А может и нет, суть не в этом - у каждого свои скелеты в шкафу, они не интересны.
Суть в том - что если сами волей судьбы попали в привелигированное положение - то морального права требовать с других "справедливого обновления данных в ТЦК и в окопы" Вы не имеете, ну иначе это все будет выглять как Данилов с детьми в Штатах топит за "только границы 91-го года"...