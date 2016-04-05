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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 03:31
Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
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drevlyanin
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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