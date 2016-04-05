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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6342634363446345
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 03:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 07:08

katso ,

Что ж Вы забыли прокомментировать п



Там нечего комментировать.
Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки.
Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают.
Дорога открыта туда всем. И была открыта.
Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать.
Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности»
Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же .
По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17
до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой.,
Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:01

  Hotab написав:katso ,

Что ж Вы забыли прокомментировать п



Там нечего комментировать.
Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки.
Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают.
Дорога открыта туда всем. И была открыта.
Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать.
Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности»
Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же .
По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17
до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой.,
Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?


Доброго ранку .
Мені теж цікаво що напише .
Постійно питання до всіх ,особливо хто має проукраїньску позіцію .
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:36

161 тис грн на місяць: Міноборони показали зарплати керівників Держоператора тилу

Посадовий оклад там змінився за ухвалою Міноборони через запуск Агенції 1 грудня. Оклади заступників генерального директора до оподаткування становлять:

▪️Директор з управління закупівлями - 161 000,00 гривень
▪️Директор з управління поставками - 161 000,00 гривень
▪️Директор з управління ризиками та комплаєнс - 135 000,00 гривень.

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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:55

  freeze написав:
Василь-Рівне написав:
  freeze написав:двое утонули,

Як це вони без жилетів були? :shock:


Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.


у війську таких незрозумілих ритуалів повно... :(

Рукописне ведення журналів! На перший погляд непотрібне. Але якщо уявити богів каліграфії, то ще і як... (щастя, що воюємо не з китайцями -- читав, що там каліграфія страх як розвинена).

Ще боги “копання вручну”.

І жертвоприношення... :(

Але якось непокоїть, що у нас якось аж занадто хаотично в ці ритуали, традиції і обряди вдарились.


От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?

Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.
Допомога Заходу з перебоями, а про реал. збіднення людей чомусь не чути. І на 8-9середніх зарплат передової йти нікому.
Новобуди штампують як і у мирні часи. А от на фронті укріплення так завзято чомусь не будують... :(
Зображення
Зображення


А про “плацдарм” -- взагалі абс.неясно.
От є купа місць для прориву на лівому березі. Проривайтесь аж до моря якщо є можливість. Аби відсікти моск.угруповання від східного постачання і виморювати.
Який сенс пробувати це через Дніпро?
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жителі Чернігівського мікрорайону «Бобровиця» про пережите 13 січня 2024 року

pesikot
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