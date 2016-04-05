Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
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Додано: Вів 16 січ, 2024 03:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
Додано: Вів 16 січ, 2024 07:08
katso ,
Там нечего комментировать.
Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки.
Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают.
Дорога открыта туда всем. И была открыта.
Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать.
Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности»
Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же .
По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17
до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой.,
Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?
Додано: Вів 16 січ, 2024 08:01
Доброго ранку .
Мені теж цікаво що напише .
Постійно питання до всіх ,особливо хто має проукраїньску позіцію .
100 відсотків пенсіонер з партійним стажем .
Гадаю що почне з ВФЯ .
Додано: Вів 16 січ, 2024 08:36
Додано: Вів 16 січ, 2024 08:55
у війську таких незрозумілих ритуалів повно...
Рукописне ведення журналів! На перший погляд непотрібне. Але якщо уявити богів каліграфії, то ще і як... (щастя, що воюємо не з китайцями -- читав, що там каліграфія страх як розвинена).
Ще боги “копання вручну”.
І жертвоприношення...
Але якось непокоїть, що у нас якось аж занадто хаотично в ці ритуали, традиції і обряди вдарились.
От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?
Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.
Допомога Заходу з перебоями, а про реал. збіднення людей чомусь не чути. І на 8-9середніх зарплат передової йти нікому.
Новобуди штампують як і у мирні часи. А от на фронті укріплення так завзято чомусь не будують...
А про “плацдарм” -- взагалі абс.неясно.
От є купа місць для прориву на лівому березі. Проривайтесь аж до моря якщо є можливість. Аби відсікти моск.угруповання від східного постачання і виморювати.
Який сенс пробувати це через Дніпро?
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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