Додано: Вів 16 січ, 2024 08:55

freeze написав: Василь-Рівне написав: freeze написав: двое утонули, двое утонули,

Як це вони без жилетів були? Як це вони без жилетів були?



Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю . Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство

у війську таких незрозумілих ритуалів повно...Рукописне ведення журналів! На перший погляд непотрібне. Але якщо уявити богів каліграфії, то ще і як... (щастя, що воюємо не з китайцями -- читав, що там каліграфія страх як розвинена).Ще боги “копання вручну”.І жертвоприношення...Але якось непокоїть, що у нас якось аж занадто хаотично в ці ритуали, традиції і обряди вдарились.От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.Допомога Заходу з перебоями, а про реал. збіднення людей чомусь не чути. І на 8-9середніх зарплат передової йти нікому.Новобуди штампують як і у мирні часи. А от на фронті укріплення так завзято чомусь не будують...А про “плацдарм” -- взагалі абс.неясно.От є купа місць для прориву на лівому березі. Проривайтесь аж до моря якщо є можливість. Аби відсікти моск.угруповання від східного постачання і виморювати.Який сенс пробувати це через Дніпро?