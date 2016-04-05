Там нечего комментировать. Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки. Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают. Дорога открыта туда всем. И была открыта. Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать. Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности» Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же . По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17 до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой., Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?
Там нечего комментировать. Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки. Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают. Дорога открыта туда всем. И была открыта. Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать. Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности» Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же . По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17 до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой., Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?
Доброго ранку . Мені теж цікаво що напише . Постійно питання до всіх ,особливо хто має проукраїньску позіцію . 100 відсотків пенсіонер з партійним стажем . Гадаю що почне з ВФЯ .
Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.
у війську таких незрозумілих ритуалів повно...
Рукописне ведення журналів! На перший погляд непотрібне. Але якщо уявити богів каліграфії, то ще і як... (щастя, що воюємо не з китайцями -- читав, що там каліграфія страх як розвинена).
Ще боги “копання вручну”.
І жертвоприношення...
Але якось непокоїть, що у нас якось аж занадто хаотично в ці ритуали, традиції і обряди вдарились.
От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?
Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”. Допомога Заходу з перебоями, а про реал. збіднення людей чомусь не чути. І на 8-9середніх зарплат передової йти нікому. Новобуди штампують як і у мирні часи. А от на фронті укріплення так завзято чомусь не будують...
А про “плацдарм” -- взагалі абс.неясно. От є купа місць для прориву на лівому березі. Проривайтесь аж до моря якщо є можливість. Аби відсікти моск.угруповання від східного постачання і виморювати. Який сенс пробувати це через Дніпро?
drevlyanin написав:Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги: дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
З Байденом, демократами і їхніми цілями в Україні давно все зрозуміло. Дивно і сумно, що наші політики, послиці, цілий ряд журнашлюх і позитивних блохерів цьому всьому підігрують, розповідаючи нам про якесь страшне радикальне трампіське крило, про непотрібний ленд-ліз, про "Трамп все здасть", обговорюють якісь вирвані з контексту вислови деяких республіканців, не помічаючи вже навіть відвертої брехні демократів, наприклад про 4.8 чи 5.9 ярдів на допомогу, які після двох пакетів по 250 лямів дивним чином закінчились. З такою лівацькою математикою ніяких імовірно виділених Україні 60 ярдів військової допомоги не вистачить і на пів року.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 16 січ, 2024 09:57, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати
Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно
Я вас в космо жду. А Ви в Мико. Правда космо підпалила якась смішна дитина і всіх евакуювали.
Чекаю коли в буси будуть пхать не алкашів з пакетами "BMW", а мажорів витягать з нових машин і мордою в грязюку - привикати до землі