RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6343634463456346>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 03:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5
drevlyanin
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 01.04.20
Подякував: 506 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 07:08

katso ,

Что ж Вы забыли прокомментировать п



Там нечего комментировать.
Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки.
Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают.
Дорога открыта туда всем. И была открыта.
Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать.
Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности»
Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же .
По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17
до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой.,
Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?
Hotab
 
Повідомлень: 10712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:01

  Hotab написав:katso ,

Что ж Вы забыли прокомментировать п



Там нечего комментировать.
Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа. Которые не пожелали отдавать родине юность в казарме в сапогах , караулы и наряды, закрытый режим и потом еще годы в ЗСУ за копейки (относительно заработка в коммерческой авиа, куда они сразу нацелились) , а захотели сразу в дамки - получить летный диплом и налет от государства и уехать шабашить на зп гражданского пилота. Очевидно, что таким учеба за деньги и должна быть. Они родине отдавать долг в ЗСУ и не собирались. Сразу нацелились на коммерцию и заработки.
Военный ВВНЗ как набирал и учил, так и учит. Как летали, так и летают.
Дорога открыта туда всем. И была открыта.
Но этот путь сложный и тернистый. Особенно если выпало счастье повоевать.
Вы в очередной раз клевещете о «привелигированности»
Говорю же, а вы забавный». Полный ноль в обсуждаемом вопросе, а все туда же .
По мне разобрались. Эксклюзивного положения нет. Что от государства получил с 17
до 22 лет, то потом намного же отработал и отвоевал. С лихвой.,
Переходим к вам. Готовы? Давайте как на духу: в.учет, в.служба, уклонился или служил, сколько лет с 2014 года отдано защите родины?


Доброго ранку .
Мені теж цікаво що напише .
Постійно питання до всіх ,особливо хто має проукраїньску позіцію .
100 відсотків пенсіонер з партійним стажем .
Гадаю що почне з ВФЯ .
холява
2
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:36

161 тис грн на місяць: Міноборони показали зарплати керівників Держоператора тилу

Посадовий оклад там змінився за ухвалою Міноборони через запуск Агенції 1 грудня. Оклади заступників генерального директора до оподаткування становлять:

▪️Директор з управління закупівлями - 161 000,00 гривень
▪️Директор з управління поставками - 161 000,00 гривень
▪️Директор з управління ризиками та комплаєнс - 135 000,00 гривень.

🇺🇦э
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21688
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2358 раз.
Подякували: 3329 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 08:55

  freeze написав:
Василь-Рівне написав:
  freeze написав:двое утонули,

Як це вони без жилетів були? :shock:


Бронежилет в 15 кг в ледяной воде посреди реки в воде, это скорее всего смерть. Хлопцы герои, но у меня какое-то чувство на хрена перемалывать последних героев в Крынках. Какие мы получаем бонусы. Я не понимаю.


у війську таких незрозумілих ритуалів повно... :(

Рукописне ведення журналів! На перший погляд непотрібне. Але якщо уявити богів каліграфії, то ще і як... (щастя, що воюємо не з китайцями -- читав, що там каліграфія страх як розвинена).

Ще боги “копання вручну”.

І жертвоприношення... :(

Але якось непокоїть, що у нас якось аж занадто хаотично в ці ритуали, традиції і обряди вдарились.


От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?

Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.
Допомога Заходу з перебоями, а про реал. збіднення людей чомусь не чути. І на 8-9середніх зарплат передової йти нікому.
Новобуди штампують як і у мирні часи. А от на фронті укріплення так завзято чомусь не будують... :(
Зображення
Зображення


А про “плацдарм” -- взагалі абс.неясно.
От є купа місць для прориву на лівому березі. Проривайтесь аж до моря якщо є можливість. Аби відсікти моск.угруповання від східного постачання і виморювати.
Який сенс пробувати це через Дніпро?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 24.08.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жителі Чернігівського мікрорайону «Бобровиця» про пережите 13 січня 2024 року

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:23

  pesikot написав:
Жителі Чернігівського мікрорайону «Бобровиця» про пережите 13 січня 2024 року


Доброго ранку .

Ой біда , біда .....
Скільки ще таких бідолаг по всій країні , тільки Господу відомо .
холява
2
 
Повідомлень: 4067
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:35

  drevlyanin написав:Що шановне товариство скаже про такий погляд на можливість та вірогідність перемоги:
дивитися краще на швидкості 1,25-1,5

З Байденом, демократами і їхніми цілями в Україні давно все зрозуміло.
Дивно і сумно, що наші політики, послиці, цілий ряд журнашлюх і позитивних блохерів цьому всьому підігрують, розповідаючи нам про якесь страшне радикальне трампіське крило, про непотрібний ленд-ліз, про "Трамп все здасть", обговорюють якісь вирвані з контексту вислови деяких республіканців, не помічаючи вже навіть відвертої брехні демократів, наприклад про 4.8 чи 5.9 ярдів на допомогу, які після двох пакетів по 250 лямів дивним чином закінчились. З такою лівацькою математикою ніяких імовірно виділених Україні 60 ярдів військової допомоги не вистачить і на пів року.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 16 січ, 2024 09:57, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:43

  fler написав:
  Бетон написав:ну а в бусики пихают и облавы ТЦК - це зрадо*бам тільки здається що нема кого пхати

Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно :wink:

Я вас в космо жду. А Ви в Мико. Правда космо підпалила якась смішна дитина і всіх евакуювали.

Чекаю коли в буси будуть пхать не алкашів з пакетами "BMW", а мажорів витягать з нових машин і мордою в грязюку - привикати до землі
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:25

Навіть ув'язнені знають на скільки "сідають"©)))

  Bobua написав:От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?

Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.

1. Ув'язнених разом з тракторами у нас замінює "цвіт нації" :mrgreen: 🤦🏻
2. Осіб з судимістю бережуть, а "цвіт нації" - в окопи і на штурми.🤦🏻


Ще й ув'язненні мають "чіткі терміни"!
А "цвіт нації"? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 6343634463456346>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 159559
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 548196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 19815
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10981)
16.01.2024 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.