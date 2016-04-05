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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6343634463456346
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:37

То що, далі "бовтанка"?

Чаплига каже, що на моменті, у нас лише ДВА варіанти:
1. Заморозка (каже, що вігідна нам, але не вигідна па-раші... - тому па-раша ніяк не погодитися на заморозку/тимчасове(рік-два) припинення вогню)
2. Кінець війни (каже, що вигідно па-раші, а нам - не вигідно, так як це означає капітуляцію)
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:06

Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
161 тис грн на місяць: Міноборони показали зарплати керівників Держоператора тилу

Посадовий оклад там змінився за ухвалою Міноборони через запуск Агенції 1 грудня. Оклади заступників генерального директора до оподаткування становлять:

Директор з управління закупівлями - 161 000,00 гривень
Директор з управління поставками - 161 000,00 гривень
Директор з управління ризиками та комплаєнс - 135 000,00 гривень.

э
І шо? Директори
, що заробляють трохи більше 4куо. Теж мені дивина
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:12

  Faceless написав:заробляють
дирекор родительского жэка "заробляє" 80кгрн при этом кроме уборки территории (дворниками за минималку) не делается ничего. Вы я так понимаю такое поддерживаете? Он же директор не бомжевать же ему в хруще на ланосе.

Высокая з/п отлично при высокой эффективности менеджера. Так должно быть. Но если эффективность системы - нулевая, высокие з/п - плевок в лицо налогоплательщиков и всему государственному устройству . Другими словами воровство. (частный бизнес не трогаю, там тоже есть приколы, но хозяин барин сам решает как тратить свои деньги)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 січ, 2024 11:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:19

  Успіх написав:
  Bobua написав:От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?

Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”.

1. Ув'язнених разом з тракторами у нас замінює "цвіт нації" :mrgreen: 🤦🏻
2. Осіб з судимістю бережуть, а "цвіт нації" - в окопи і на штурми.🤦🏻


Ще й ув'язненні мають "чіткі терміни"!
А "цвіт нації"? :lol:
і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?
2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом :lol: далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:заробляють
дирекор родительского жэка "заробляє" 80кгрн при этом кроме уборки территории (дворниками за минималку) не делается ничего. Вы я так понимаю такое поддерживаете? Он же директор не бомжевать же ему в хруще на ланосе.

Высокая з/п отлично при высокой эффективности менеджера. Так должно быть. Но если эффективность системы - нулевая, высокие з/п - плевок в лицо налогоплательщиков и всему государственному устройству (частный бизнес не трогаю, там тоже есть приколы, но хозяин барин сам решает как тратить свои деньги). Другими словами воровство.


Здравствуйте .
Ну хорошо , а что вам нравится ?
От чего вы в восторге ,или скажем так ,к чему у вас нет претензий ?
холява
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  #<1 ... 6343634463456346
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