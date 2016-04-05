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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 11:41
Faceless написав:
Стільки може заробляти і висококваліфікований спеціаліст, і менеджер навіть середньої ланки в комерційній структурі
у вас странное понимание зарплаты. Я встречал топов с зарплатами 6-7 тыс грн, в умирающих или провинциальных бюджетных организациях (до децентрализации).
И встречал мерчендайзера филипп морис с зарплатой несколько куе, служебным авто и прочими плюхами.
Привязывать зарплату к должности это совок. Есть KPI, в результате которого гонорар может быть в диапазоне от 7тыс до 700тыс и выше. Причём тут квалификация? Плиточник может зарабатывать больше профессора филологии, означает ли то что квалификация плиточника выше? Вопрос только в справедливой оценке KPI. В данном кейсе, для тех кто платит деньги, KPI плиточника выше (другими словами он полезнее).
Должность и квалификация к зарплате прямого отношения не имеют. Мама моего друга работала поваром в кафе типа столовой теперь повар в богатой семье, ни должность ни квалификация у неё не изменились, а зарплата сделала х3
Если бы полезность чиновников соответствовала их зарплатам, мы бы жили как в Германии.
Faceless написав:
От і питання, ви це запостили щоб що показати?
если бы я хотел конкретно этим сообщением что то показать, я бы добавил какой-то комментарий. Меня интересовала реакция, понимают ли люди за что такие деньги, или просто за высокую должность, которую посчастливилось занять. Ваша реакция была ожидаема, но всё равно спасибо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 січ, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:04
Білий дім хоче, щоб Україна змінила стратегію з наступу на оборону, — Bloomberg
Як пише видання, таке послання від Байдена Зеленському на форумі в Давосі передасть радник президента США Салліван.
📌 На думку автора статті, Україна може піти на оборону лише в тому випадку, якщо США та союзники гарантують, що вони нададуть належні боєприпаси та броню.
📌 Росія також буде зосереджена на утриманні вже захоплених позицій аж до президентських виборів у США, сподіваючись, що переможе Трамп.
📌 Путін перетворив російське суспільство на військову економіку. Кремль витратить 8% ВВП на свою армію в 2024 році, перевищивши соціальні витрати вперше з моменту розпаду Радянського Союзу.
📌 Зеленський має рацію, відкидаючи західні заклики до припинення вогню.
📌 Росія використає паузу для переозброєння та поповнення запасів, щоб пізніше відновити атаку. Україна під час того ж перемир'я може не отримати більше грошей і зброї від Заходу. Отже, припинення вогню зараз може бути рівнозначним капітуляції пізніше.
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Спікер Палати представників Джонсон заявив, що не піде на компроміс із Байденом щодо безпеки кордонів для допомоги Україні, - Fox News
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:31
Banderlog написав:
2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом
далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
Не мобілізувати, а призначити справедливу оплату за виконання робіт. На будівництво шляхів у січні у держави ж є кошти.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:59
Бетон написав: fler написав:
Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно
Я вас в космо жду. А Ви в Мико.
Бетончику, логіка залізобетонна?)) Свіжу інформацію з Мико я можу отримати і в Києві))
Бетон написав:
Правда космо підпалила якась смішна дитина і всіх евакуювали.
Дякую, що не забув про зустріч у Космо, мені приємно. Бачу, що підтверджується те, що ви про себе казали (типу "там, де я, постійно щось прилітає"). Життя як у кіно з П'єром Рішаром "Нефартові"?
Бетон написав:
Чекаю коли в буси будуть пхать не алкашів з пакетами "BMW", а мажорів витягать з нових машин і мордою в грязюку - привикати до землі
Буде, буде, і бєлка, і свисток))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:02
vitaliiangel написав:
у вас странное понимание зарплаты. Я встречал топов с зарплатами 6-7 тыс грн, в умирающих или провинциальных бюджетных организациях (до децентрализации).
Ви прирівнюєте Агенцію Міноборони (точно не зрозуміло з вашої цитати що то) з якимось загнувшимся комунальним підприємством?
vitaliiangel написав:
Привязывать зарплату к должности это совок.
Мова не про прив'язку ЗП до посади. А про те, що є певний ринковий рівень для топ менеджера, що має виконувати поставлені йому задачі і нести відповідальність. Про цей рівень я писав вище. На 6-7 тисяч гривень буде тільки "посада", але це не про компетентність.
vitaliiangel написав:
Должность и квалификация к зарплате прямого отношения не имеют.
Скажімо так, вони корелюють. З цим марно сперечатися. Якби тої кореляції не було, не було б таких понять, як професійне зростання й побудова кар'єри. Ваш приклад - просто висмоктаний з пальця і взагалі непорівнюваний. Повар в столовці і кухар в ресторані, рядовий кухар, су-шеф і шеф-кухар - куди коректніші порівняння, і тут є дуже наочна кореляція кваліфікацій і посади з ЗП.
vitaliiangel написав:
Меня интересовала реакция, понимают ли люди за что такие деньги, или просто за высокую должность, которую посчастливилось занять.
Ви не знаєте ні кваліфікації тих олюдей ні їх задач на цих посадах, навіть конкретної назви агенції не вказано, але ви вже апріорі стоїте з позиції, що "такі гроші" - просто пощастило, бо висока посада. Явно ви це не написали, але це витікає з вашої риторики тут.
Якби вказані суми були явно неадекватні віносно ринкового рівня ЗП кваліфікованих менеджерів, був би зрозумілий посил для дискусії. Це не умовні Коболєви з мільйонними окладами, які є рідкісними позиціями взагалі, "ринковий" рівень (принаймні в Україні) для яких оцінити досить важко, і навіть в таких випадках такі оклади можуть бути обґрунтовані.
Але 161кгрн, це трохи більше 4куо. Не якісь там захмарні гроші. Озвучені посади - це не якісь "керівник ЖЕКу, що тільки органнізує прибирання у дворі", не керівник якогось зачуханого комунального підприємства, куди адекватні спеціалісти й не підуть. Тобто цілком можна орієнтуватися на рівень оплати на менеджерських позиціях успішних великих комерційних підприємств.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:10
Banderlog написав: Успіх написав: Bobua написав:
От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори
і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?
Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”
.
1. Ув'язнених разом з тракторами у нас замінює "цвіт нації"
🤦🏻
2. Осіб з судимістю бережуть, а "цвіт нації" - в окопи і на штурми.🤦🏻
Ще й ув'язненні мають "чіткі терміни"!
А "цвіт нації"?
і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?
2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом
далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!
А хто з легкими злочинами - амністія після війни.
2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.
Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))
п.с.
Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!"
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:10
vitaliiangel написав: Faceless написав:
заробляють
дирекор родительского жэка "заробляє" 80кгрн при этом кроме уборки территории (дворниками за минималку) не делается ничего. Вы я так понимаю такое поддерживаете? Он же директор не бомжевать же ему в хруще на ланосе.
Высокая з/п отлично при высокой эффективности менеджера. Так должно быть. Но если эффективность системы - нулевая, высокие з/п - плевок в лицо налогоплательщиков и всему государственному устройству . Другими словами воровство. (частный бизнес не трогаю, там тоже есть приколы, но хозяин барин сам решает как тратить свои
деньги)
удобно рассуждать со своей колокольни о чужой эффективности.
не думали что начальник жека так же думает про вашу икру
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:14
freeze написав: Успіх написав: Bobua написав:
Була. Вчора
То може і нам скоро дадуть.
Бо от на моменті дивлюсь П24 - то ще нема зарплати.
Нет никаких выплат за декабрь. Можно начинать ржать с известного мемовода из раши Медведева - Денег нет, но вы держитесь)))
І все ж таки 15хв тому прийшла зарплата.
Так що "не все так погано"))
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