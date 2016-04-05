Додано: Вів 16 січ, 2024 13:02

vitaliiangel написав: у вас странное понимание зарплаты. Я встречал топов с зарплатами 6-7 тыс грн, в умирающих или провинциальных бюджетных организациях (до децентрализации). у вас странное понимание зарплаты. Я встречал топов с зарплатами 6-7 тыс грн, в умирающих или провинциальных бюджетных организациях (до децентрализации).

vitaliiangel написав: Привязывать зарплату к должности это совок. Привязывать зарплату к должности это совок.

vitaliiangel написав: Должность и квалификация к зарплате прямого отношения не имеют. Должность и квалификация к зарплате прямого отношения не имеют.

vitaliiangel написав: Меня интересовала реакция, понимают ли люди за что такие деньги, или просто за высокую должность, которую посчастливилось занять. Меня интересовала реакция, понимают ли люди за что такие деньги, или просто за высокую должность, которую посчастливилось занять.

Ви прирівнюєте Агенцію Міноборони (точно не зрозуміло з вашої цитати що то) з якимось загнувшимся комунальним підприємством?Мова не про прив'язку ЗП до посади. А про те, що є певний ринковий рівень для топ менеджера, що має виконувати поставлені йому задачі і нести відповідальність. Про цей рівень я писав вище. На 6-7 тисяч гривень буде тільки "посада", але це не про компетентність.Скажімо так, вони корелюють. З цим марно сперечатися. Якби тої кореляції не було, не було б таких понять, як професійне зростання й побудова кар'єри. Ваш приклад - просто висмоктаний з пальця і взагалі непорівнюваний. Повар в столовці і кухар в ресторані, рядовий кухар, су-шеф і шеф-кухар - куди коректніші порівняння, і тут є дуже наочна кореляція кваліфікацій і посади з ЗП.Ви не знаєте ні кваліфікації тих олюдей ні їх задач на цих посадах, навіть конкретної назви агенції не вказано, але ви вже апріорі стоїте з позиції, що "такі гроші" - просто пощастило, бо висока посада. Явно ви це не написали, але це витікає з вашої риторики тут.Якби вказані суми були явно неадекватні віносно ринкового рівня ЗП кваліфікованих менеджерів, був би зрозумілий посил для дискусії. Це не умовні Коболєви з мільйонними окладами, які є рідкісними позиціями взагалі, "ринковий" рівень (принаймні в Україні) для яких оцінити досить важко, і навіть в таких випадках такі оклади можуть бути обґрунтовані.Але 161кгрн, це трохи більше 4куо. Не якісь там захмарні гроші. Озвучені посади - це не якісь "керівник ЖЕКу, що тільки органнізує прибирання у дворі", не керівник якогось зачуханого комунального підприємства, куди адекватні спеціалісти й не підуть. Тобто цілком можна орієнтуватися на рівень оплати на менеджерських позиціях успішних великих комерційних підприємств.