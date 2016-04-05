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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:59
Бетон написав: fler написав:
Трохи свіжої інформації з Мико. Спіймали сьогодні одного ухилянта 35+ в кафе зранку, виписали повістку в ДШБ, зробили медогляд, відпустили додому за речами з наказом завтра прийти (якщо нє, то штраф 1700грн). У цей військомат лише за сьогодні привезли 73 особи, з яких 80% - бомжеватого вигляду і додому не поїхали. Зауважу, що в Мико 4 військомати. Рахуйте, на здоров'я, як слоників у мультику про Петрика П'яточкіна, щоб заснути спокійно
Я вас в космо жду. А Ви в Мико.
Бетончику, логіка залізобетонна?)) Свіжу інформацію з Мико я можу отримати і в Києві))
Бетон написав:
Правда космо підпалила якась смішна дитина і всіх евакуювали.
Дякую, що не забув про зустріч у Космо, мені приємно. Бачу, що підтверджується те, що ви про себе казали (типу "там, де я, постійно щось прилітає"). Життя як у кіно з П'єром Рішаром "Нефартові"?
Бетон написав:
Чекаю коли в буси будуть пхать не алкашів з пакетами "BMW", а мажорів витягать з нових машин і мордою в грязюку - привикати до землі
Буде, буде, і бєлка, і свисток))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:02
vitaliiangel написав:
у вас странное понимание зарплаты. Я встречал топов с зарплатами 6-7 тыс грн, в умирающих или провинциальных бюджетных организациях (до децентрализации).
Ви прирівнюєте Агенцію Міноборони (точно не зрозуміло з вашої цитати що то) з якимось загнувшимся комунальним підприємством?
vitaliiangel написав:
Привязывать зарплату к должности это совок.
Мова не про прив'язку ЗП до посади. А про те, що є певний ринковий рівень для топ менеджера, що має виконувати поставлені йому задачі і нести відповідальність. Про цей рівень я писав вище. На 6-7 тисяч гривень буде тільки "посада", але це не про компетентність.
vitaliiangel написав:
Должность и квалификация к зарплате прямого отношения не имеют.
Скажімо так, вони корелюють. З цим марно сперечатися. Якби тої кореляції не було, не було б таких понять, як професійне зростання й побудова кар'єри. Ваш приклад - просто висмоктаний з пальця і взагалі непорівнюваний. Повар в столовці і кухар в ресторані, рядовий кухар, су-шеф і шеф-кухар - куди коректніші порівняння, і тут є дуже наочна кореляція кваліфікацій і посади з ЗП.
vitaliiangel написав:
Меня интересовала реакция, понимают ли люди за что такие деньги, или просто за высокую должность, которую посчастливилось занять.
Ви не знаєте ні кваліфікації тих олюдей ні їх задач на цих посадах, навіть конкретної назви агенції не вказано, але ви вже апріорі стоїте з позиції, що "такі гроші" - просто пощастило, бо висока посада. Явно ви це не написали, але це витікає з вашої риторики тут.
Якби вказані суми були явно неадекватні віносно ринкового рівня ЗП кваліфікованих менеджерів, був би зрозумілий посил для дискусії. Це не умовні Коболєви з мільйонними окладами, які є рідкісними позиціями взагалі, "ринковий" рівень (принаймні в Україні) для яких оцінити досить важко, і навіть в таких випадках такі оклади можуть бути обґрунтовані.
Але 161кгрн, це трохи більше 4куо. Не якісь там захмарні гроші. Озвучені посади - це не якісь "керівник ЖЕКу, що тільки органнізує прибирання у дворі", не керівник якогось зачуханого комунального підприємства, куди адекватні спеціалісти й не підуть. Тобто цілком можна орієнтуватися на рівень оплати на менеджерських позиціях успішних великих комерційних підприємств.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:10
Banderlog написав: Успіх написав: Bobua написав:
От чому у москвинів для жертвоприношень є ув`язнені, для копання і трактори
і спец.навчені люди, для військ.зарплат спеціально збіднені люди -- а у нас якесь незбагненне місиво?
Бо тут недавно пишуть, що у нас 2млн осіб з судимістю, але їх у військо ніззя... для чогось “бережуть”
.
1. Ув'язнених разом з тракторами у нас замінює "цвіт нації"
🤦🏻
2. Осіб з судимістю бережуть, а "цвіт нації" - в окопи і на штурми.🤦🏻
Ще й ув'язненні мають "чіткі терміни"!
А "цвіт нації"?
і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?
2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом
далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!
А хто з легкими злочинами - амністія після війни.
2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.
Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))
п.с.
Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!"
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:10
vitaliiangel написав: Faceless написав:
заробляють
дирекор родительского жэка "заробляє" 80кгрн при этом кроме уборки территории (дворниками за минималку) не делается ничего. Вы я так понимаю такое поддерживаете? Он же директор не бомжевать же ему в хруще на ланосе.
Высокая з/п отлично при высокой эффективности менеджера. Так должно быть. Но если эффективность системы - нулевая, высокие з/п - плевок в лицо налогоплательщиков и всему государственному устройству . Другими словами воровство. (частный бизнес не трогаю, там тоже есть приколы, но хозяин барин сам решает как тратить свои
деньги)
удобно рассуждать со своей колокольни о чужой эффективности.
не думали что начальник жека так же думает про вашу икру
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:14
freeze написав: Успіх написав: Bobua написав:
Була. Вчора
То може і нам скоро дадуть.
Бо от на моменті дивлюсь П24 - то ще нема зарплати.
Нет никаких выплат за декабрь. Можно начинать ржать с известного мемовода из раши Медведева - Денег нет, но вы держитесь)))
І все ж таки 15хв тому прийшла зарплата.
Так що "не все так погано"))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:21
На головну сторінку
Олексій Гончаренко
З законопроєкту про мобілізацію хочуть прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби.
Хочу проговорити це публічно: не можна цього робити. Люди - не раби. Вони мають право на кінцевий термін служби.
Якщо хтось думає, що можна всіх переграти і прибрати демобілізацію після 36 місяців служби, і тоді не потрібна буде мобілізація - він помиляється. Ви не про вибори думайте, а про солдатів в окопах.
Буду висвітлювати все публічно. Навіть не думайте. Це попередження.
1 год · Публічно
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Замінять на 24міс?
Чи хочуть побільше СЗЧ?
Але задля чого??
Невже лише задля криміналізації якомога більшої кількості УБД і позбавлення їх пенсій у 55 (“зайві” ~20тис$ за 10 років до 65), знижки на комірне (~300$ на рік, і хай 9тис$ за 30років), і безплатного проїзду у тролейбусах? (~100$ на рік і 2тис$ за 20 років.
Хай навіть аж 33.3333тис$ і на аж 300тис неблатних УБД України, які й покинуть фронт.
Це всього 10млрд$ “економії”. Які наразі ще й зовсім віртуальні. Тю... Але ця “економія” ціною втрати купи територій, самоповаги, і взагалі будь-якого майбутнього.
Отже, це не причина.
Що ж тоді?
Чому таке скотське ставлення до життів і бажань людей у війську..? І така дивна запобігливість перед ухилянтськими тилами...
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:26
mephala
,
про вашу икру
На столе, или
??Bobua
,
Отже, це не причина.
Що ж тоді?
Чому таке скотське ставлення до життів і бажань людей у війську..?
Справа не в ставленні до вас, а у відсутності дієвих механізмів залучення «ухилянтів». Вони теж хитрі: майно переписують, в кеш ідуть. Все буде, але не так швидко як ви мрієте і (відверто) заслужили .
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 січ, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:30
Faceless написав:
Якби вказані суми були явно неадекватні віносно ринкового рівня ЗП кваліфікованих менеджерів, був би зрозумілий посил для дискусі
какой может быть рыночный уровень зарплат для чиновников? у нас есть биржа труда чиновников?
я вам могу объяснить откуда берется уровень оплаты повара из кафе, есть валовый доход скажем 100 тыс в месяц. От него отнимаются сырьё, налоги, коммунальные, затраты на помещение и оборудование, прибыль собственника. То что остается распределяется в виде оплаты между сотрудниками. Кафе с оборотом 100 тыс не может нанять повара с окладом в 70 тыс. Иначе оно сработает в минус.
А государство, чей бюджет на 30% состоит из западной помощи - может. Потому что как это так чиновник с зарплатой 20 тыс. это 5 раз заправить авто и в ресторан сходить. И пофигу его результативность, кто её оценивает? Мы ж богатые, можем себе позволить.
Или вот другая позиция, да мы бедные, в состоянии войны и в огромных долгах, но тем не менее людям 1го сорта, даже в этих условиях, надо обеспечить качество жизни эквивалентное 4куе в месяц. Какая вам ближе?
Бизнес платит высокие зарплаты из прибыли. Государство из займов и налогов.
То что людям надо платить достойно я согласен. Всем. Не только 1му сорту.
Faceless написав:
Скажімо так, вони корелюють. З цим марно сперечатися.
стоматолог в гос клинике и в частной, разница в зарплате х10. Если в бюджете организации фот ограничен какой то цифрой, никакимм корреляциями вы это не измените. Одна и те же должность, примерно одинаковый уровень квалификации, но работают как за 10 тыс так и за 100.
Faceless написав:
успішних великих комерційних підприємств.
сравним гос.стоматологию с успешными коммерческими? от того, что она государственная, квалификация врачей не падает в 10 раз, а зарплата падает. Ни на какой рынок зарплаты бюджетников не ориентируются. Только на свой бюджет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 січ, 2024 13:58, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:34
Shaman написав:
ну не можна ж так пропагувати Рашу. кого вони послідовно підтримують? Вірменію, курдів?
Раша як та людина, яка вже всіх продала, й не знає до якого стовпа сили притулитися. досі вважаючи, що вони на щось можуть впливати. все, що вони можуть - це лише руйнувати, тому такі партнери нікому не потрібні. за винятком тих, хто планує використати Рашу як банальну "торпеду"
Абхазів, осетин, Придністров'я, Асада, терористичні курдські, арабські організації і т.д.
І бачимо, що США вже по суті здали Україну, просто в нас бояться сказати це вголос. З Україною ситуація схожа на сирійську, там США теж підтримали прозахідну опозицію але так і не дали нормально зброї, в результаті світська, прозахідна опозиція знищена, а міста зруйновані.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 13:43
«В 22 года ему не дали должность на госслужбе.. тогда еще страна не осознавала всех масштабов трагедии» 😀
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