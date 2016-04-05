Додано: Вів 16 січ, 2024 14:27

Успіх написав:

1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!

А хто з легкими злочинами - амністія після війни.

2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.

Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))



п.с.

Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!" 1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!А хто з легкими злочинами - амністія після війни.2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))п.с.Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!"

Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів.Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрмиСпочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби.Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу.одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться,так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідомякшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі.тямите?