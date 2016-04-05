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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:00
Faceless написав:
Насправді й виходить, що туди приходять або "компенсувати" різницю (і навіть більше)корупцією, або нездари з якостями десь відповідно рівню окладу. Часто і те і інше.
вы знали, чтобы устроиться в хорошую гос.школу надо дать взятку? Потому что рынок. Пединституты плодят дипломированных специалистов, которых потом некуда трудоустроить. А на должность топ чиновников с окладом 100+ тыс берут всех желающих и без взяток. У меня ощущение что мы с разных планет пишем. Спасибо за диалог, предлагаю его закончить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 січ, 2024 14:03, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:00
whois2010 написав: Banderlog написав:
2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом
далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
Не мобілізувати, а призначити справедливу оплату за виконання робіт. На будівництво шляхів у січні у держави ж є кошти.
Чому не мобілізувати? Законом мобілізація техніки передбачена.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:02
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Насправді й виходить, що туди приходять або "компенсувати" різницю (і навіть більше)корупцією, або нездари з якостями десь відповідно рівню окладу. Часто і те і інше.
вы знаете, чтобы устроиться в хорошую гос.школу надо дать взятку?
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:05
Faceless написав:
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
давайте создадим ветку про мои травмы и вы с хотабом там выговоритесь? Я самодостаточный человек, мне не нужны ни должности, ни оклады, ни сторонние организации для моего трудоустройства. В планах самому создать такую организацию. Если вам это важно или интересно.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:08
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
давайте создадим ветку про мои травмы и вы с хотабом там выговоритесь? Я самодостаточный человек, мне не нужны ни должности, ни оклады. Если вам это важно.
Ви єдиний, хто вкотре збиткується проблемою влаштування в хорошу держ школу. Притягли навіть до теми керівників агенства при міноборони. Але винен чогось я чи Хотаб:)
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:15
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
давайте создадим ветку про мои травмы и вы с хотабом там выговоритесь? Я самодостаточный человек, мне не нужны ни должности, ни оклады. Если вам это важно.
Ви єдиний, хто вкотре збиткується проблемою влаштування в хорошу держ школу. Притягли навіть до теми керівників агенства при міноборони. Але винен чогось я чи Хотаб:)
у вас проблемы с пониманием текста? жалуюсь я не на проблему трудоустройства, а на систему пропитанную коррупцией. Вы или часть этой системы или живёте в другом честном мире. Проблемы откашлять 10куе и занять должность нет, эти деньги прямо сейчас лежат от меня в 3х метрах Только с шуллерами по их правилам я не играю. К хотабу претензии к его низкой культуре. К вам в целом претензий нет. Будут - выскажу.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:27
Успіх написав:
1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!
А хто з легкими злочинами - амністія після війни.
2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.
Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))
п.с.
Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!"
Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів.
Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрми
Спочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби.
Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу.
одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться,
так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідом
якшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі.
тямите?
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:34
vitaliiangel написав:
я вам могу объяснить откуда берется уровень оплаты повара из кафе, есть валовый доход скажем 100 тыс в месяц. От него отнимаются сырьё, налоги, коммунальные, затраты на помещение и оборудование, прибыль собственника. То что остается распределяется в виде оплаты между сотрудниками. Кафе с оборотом 100 тыс не может нанять повара с окладом в 70 тыс. Иначе оно сработает в минус.
Ця людина знає про кафе та ЖЕКи... нічого.
Стосовно ЖЕКів- вимагаєте акти виконаних робіт, або створюєте своє ОСМД.
Стосовно кафе, воно може працювать якійсь період(або постійно) в мінус, сплачюючи зарплату кухарям. Причин багато, озвучувать їх не буду, просто смішно наскільки "обізнана" ця людина.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:34
vitaliiangel написав:у вас проблемы с пониманием текста? жалуюсь я не на проблему трудоустройства, а на систему пропитанную коррупцией. Вы или часть этой системы или живёте в другом честном мире. Проблемы откашлять 10куе и занять должность нет, эти деньги прямо сейчас лежат от меня в 3х метрах Только с шуллерами по их правилам я не играю. К хотабу претензии к его низкой культуре. К вам в целом претензий нет. Будут - выскажу.
Так конкретно по цитаті що ви навели. Ви реально вважаєте, що оклад в 4куо для кваліфікованого керівника великого структурного підрозділу - це якісь великі гроші? Якщо так, то чому, і скільки,по-вашому, має бути? Тільки вже без реляцій в сторону шкіл і поварів в їдальні
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:36
Banderlog написав:
і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?
товариш, що на передку, казав що бачив групи засуджених, які служать
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