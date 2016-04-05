Banderlog написав: 2. Це шо треба мобілізовувати будівельну техніку в "будівельника"? Попахує совєцьким союзом далі шо? Крупних налогоплатєльщиків призивати?
Не мобілізувати, а призначити справедливу оплату за виконання робіт. На будівництво шляхів у січні у держави ж є кошти.
Чому не мобілізувати? Законом мобілізація техніки передбачена.
Техніку та людей можна мобілізувати. Техіка працює, тракторист отримує зарплату з бюджету. Фірма скоріш за все при такому підході накриється, а техніка з високою вирогідністю буде загроблена. Шо ми отримаєм? Коштів від фірми в бюджет- 0. Де брать гроші на зарплату трактористам? Хто компенсує власнику техніки її вартість, з бюджету? За бюджетні кошти можна купить техніку, без її "мобілізації", без вилучення у власника.
vitaliiangel написав:у вас проблемы с пониманием текста? жалуюсь я не на проблему трудоустройства, а на систему пропитанную коррупцией. Вы или часть этой системы или живёте в другом честном мире. Проблемы откашлять 10куе и занять должность нет, эти деньги прямо сейчас лежат от меня в 3х метрах Только с шуллерами по их правилам я не играю. К хотабу претензии к его низкой культуре. К вам в целом претензий нет. Будут - выскажу.
Так конкретно по цитаті що ви навели. Ви реально вважаєте, що оклад в 4куо для кваліфікованого керівника великого структурного підрозділу - це якісь великі гроші? Якщо так, то чому, і скільки,по-вашому, має бути? Тільки вже без реляцій в сторону шкіл і поварів в їдальні
директор по закупівлям в мінооборони, якись приймає рішення на мільярди гривень має працювати на 20 тис гривень? віталік зовсім вже деградував
Faceless написав:Так конкретно по цитаті що ви навели. Ви реально вважаєте, що оклад в 4куо для кваліфікованого керівника великого структурного підрозділу - це якісь великі гроші? Якщо так, то чому, і скільки,по-вашому, має бути? Тільки вже без реляцій в сторону шкіл і поварів в їдальні
1. оклад 4куе ровно ни о чём. мы не понимаем ни какие вопросы будет решать данный специалист, ни границы его полномочий, ни какие позитивные/негативные последствия могут иметь место в результате его деятельности. Когда будут вводные, тогда скажу много это или мало. 2. если платим по рынку чиновникам, значит платим по рынку всем, кто сидит на бюджете. Разница зарплаты стоматолога из частной и государственной клиники гуглится элементарно. Почему чиновнику по рынку, а всем остальным нет.
Успіх написав: 1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі! А хто з легкими злочинами - амністія після війни. 2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати. Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))
п.с. Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!"
Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів. Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрми Спочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби. Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу. одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться, так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідом якшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі. тямите?
І шо ж тепер робить? Сзч і зимова Тиса?? А якщо з плаванням не дуже...?
andrijk777 написав:... Ще один фантазер. По твоєму посиланню такого тексту немає. Хоча може Захарова приблизно таке щось і говорила, але Захарова не рівна путін. Її слова нічого не означають. Медведєв ось обіцяв кинути атомну бомбу на Лондон. Коли чекати?
Нефантазеру.
Если вы самостоятельно не смогли найти в таком коротком тексте, подчеркиваю красным в скрине страницы:
я всего лишь выделил в своем посте эти пункты отдельными.
И да, Захарова не *уйло, она всего лишь
официальный представитель МИД России
поэтому и может говорить что угодно, совершенно не являющееся официальной позицией московии.
А ось що знайшов я:
Вони (росіяни – 24 Канал) дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо – як Фінляндія колись – нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО, – пояснив він(Арахамія).
Faceless написав:Насправді й виходить, що туди приходять або "компенсувати" різницю (і навіть більше)корупцією, або нездари з якостями десь відповідно рівню окладу. Часто і те і інше.
вы знаете, чтобы устроиться в хорошую гос.школу надо дать взятку?
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
Я вибачаюсь що заліз в вашу співбеседу . Як хтось поцікавиться працею МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА , то в одночас допетрає що іх потребує хоч скільки . Без усіляких доплат і будь що . В нас нажаль ,дуже багато дописувачив які в педагогіке , медицині , політіці багато чого " розуміють "
vitaliiangel написав:дирекор родительского жэка "заробляє" 80кгрн при этом кроме уборки территории (дворниками за минималку) не делается ничего. Вы я так понимаю такое поддерживаете? Он же директор не бомжевать же ему в хруще на ланосе.
Оклад и заработок разные вещи. На гос. службе заработок равен от 2+ х оклад и чем выше должность тем больше "2+" (может быть и 3+ и 4+).