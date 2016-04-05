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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6349635063516352>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:05

  холява написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?


товариш, що на передку, казав що бачив групи засуджених, які служать


Чого це групи ?
Я багато разів приймав і обробляв воінів які мали судимість .
Але того вони не соромились .

Їх дуже легко впізнати по тату , які дуже спіцифічні і не зроблені в салоні .

Ні разу не чув щоб вони скулили .......і щоб щось просили , навіть знеболюючих .

Тут не про то. Це мєчта декого повторити за старшим братом і набрати шторм z. З судимостями люди є. Хочуть пообіцявши амністію вигребти зони в штурмову піхоту. В нас нема такого запасу сідєльців. а по друге інтєрєсно як демократичними методами можно цим управляти ?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:05

Деякі, одним махом вже вирішили 100500 проблем у майбутньому

  Bobua написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!
А хто з легкими злочинами - амністія після війни.
2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.
Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))

п.с.
Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!" :lol

Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів.
Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрми :lol
Спочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби.
Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу.
одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться,
так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідом :wink:
якшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі.
тямите? :lol:


І шо ж тепер робить?
Сзч і зимова Тиса?? А якщо з плаванням не дуже...?

А я от думаю, що оті, що вже давно і недавно звільнились "по догляду за кицею куми" :mrgreen: - це ж їм не потрібно вже чекати, ні 36міс, ні що їх ще і після демобілізації будуть тримати, ні те, що потім десь "скрутять в трамваї і першими мобілізують", не хвилюють думки про сзч і що посадять...
Одним словом - от до чого держава підштовхує :shock:
КАруБциЯ!🤮🤮🤮
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:11

  Дюрі-бачі написав:Законопроект №10062 бачили?
Автори хоч трохи уявляють наскільки лакомою ціллю буде хмарна база всіх призовників?

да и пофиг: или думаете кроме тцк-шников будут еще ДРГ за призывниками бегать? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:11

Тут не про то. Це мєчта декого повторити за старшим братом і набрати шторм z. З судимостями люди є. Хочуть пообіцявши амністію вигребти зони в штурмову піхоту. В нас нема такого запасу сідєльців. а по друге інтєрєсно як демократичними методами можно цим управляти ?[/quote]
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пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.


То есть, зеки-хабарники в штабе успешно выполняли боевые операции?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:20

  Andrey2512 написав:То есть, зеки-хабарники в штабе успешно выполняли боевые операции?
успешно мотали срок по месту жительства.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:20

  Andrey2512 написав:
  konstantin kirovograd написав:пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.


То есть, зеки-хабарники в штабе успешно выполняли боевые операции?

вагнеров зеков омнистировали через 6 месяцев---в вагнере не только штурмовики а и пво,артилерия и всё остальное.Комерц спокойно сидит в штабе писарем полгода или коптёром каким -то.Откашлял пригожину сумму и на свободу.В том ролике были примеры с фамилиями.Помню там был чел-миллионер он заказал своего конкурента вместе с женой детьми-5 челрвек убили киллеры. Он вместо вышки отсидел в вагнере в штабе и потом уже вялился в Турции с баблом своим бизнес там стрпоительный держит.Так по закону в жизни не выйдеш с вышки или 25(у кацапов 25 лет потолок срока у нас 15) а через вагнер пожалуйста через полгода.Понятно что это для топов только
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:27

пару дней назад даже у нас в новостях был пример свежий---зам губернатора какой-то кацапский брал взятки десятками миллионов,получил 15 лет.А сейчас заключил контракт и фоткается там в кацаской армии с автоматов.Понятно что с такими деньгами он там в шоколаде а не на штурмах.Вот так и у нас будет это гарантия.Ляшко вон служит с охранником своим в киеве по 100000 боевых получает и что кто-то за это взялси.Никто.Потому что там таких ляшков и родственников тысячи.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:27

Уряд вніс зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

“Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення - спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання - забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги”, - прокоментував заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Усі бігом в Укроборонпром.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:28

yanyura
Те що сказала Захарова - це її холєлки(слова). Вони нічого не значать. Захарова не уповноважена закінчувати війну на тих чи інших умовах! Вона уповноважена тріпатись.
Те що сказав Арахамія - це факт. Ти можеш цьому факту не вірити або не вірити. Я вірю.
Бачиш різницю між трьопом і фактами?
Надоїло пояснювати людям елементарні речі.
andrijk777
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