Banderlog написав: і як ви собі то бачите? Які ви стимули запропонуєте для засуджених?
товариш, що на передку, казав що бачив групи засуджених, які служать
Чого це групи ? Я багато разів приймав і обробляв воінів які мали судимість . Але того вони не соромились .
Їх дуже легко впізнати по тату , які дуже спіцифічні і не зроблені в салоні .
Ні разу не чув щоб вони скулили .......і щоб щось просили , навіть знеболюючих .
Тут не про то. Це мєчта декого повторити за старшим братом і набрати шторм z. З судимостями люди є. Хочуть пообіцявши амністію вигребти зони в штурмову піхоту. В нас нема такого запасу сідєльців. а по друге інтєрєсно як демократичними методами можно цим управляти ?
Успіх написав: 1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі! А хто з легкими злочинами - амністія після війни. 2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати. Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))
п.с. Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!" :lol
Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів. Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрми :lol Спочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби. Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу. одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться, так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідом якшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі. тямите?
І шо ж тепер робить? Сзч і зимова Тиса?? А якщо з плаванням не дуже...?
А я от думаю, що оті, що вже давно і недавно звільнились "по догляду за кицею куми" - це ж їм не потрібно вже чекати, ні 36міс, ні що їх ще і після демобілізації будуть тримати, ні те, що потім десь "скрутять в трамваї і першими мобілізують", не хвилюють думки про сзч і що посадять... Одним словом - от до чого держава підштовхує КАруБциЯ!🤮🤮🤮
Тут не про то. Це мєчта декого повторити за старшим братом і набрати шторм z. З судимостями люди є. Хочуть пообіцявши амністію вигребти зони в штурмову піхоту. В нас нема такого запасу сідєльців. а по друге інтєрєсно як демократичними методами можно цим управляти ?[/quote] =================================== пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.
konstantin kirovograd написав:пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.
То есть, зеки-хабарники в штабе успешно выполняли боевые операции?
konstantin kirovograd написав:пригожин держал их в узде растрелами,такое конечно нам не светит.И ещё моё мнение-что эта схема будет суперкорупционной.Пример тому читал с фактами про Вагнер что там много комерцев что со сроками 10 и до вышки отседели в штабах вагнера 6 месяцев и были омнестированы.У нас будет тоже самое.
То есть, зеки-хабарники в штабе успешно выполняли боевые операции?
вагнеров зеков омнистировали через 6 месяцев---в вагнере не только штурмовики а и пво,артилерия и всё остальное.Комерц спокойно сидит в штабе писарем полгода или коптёром каким -то.Откашлял пригожину сумму и на свободу.В том ролике были примеры с фамилиями.Помню там был чел-миллионер он заказал своего конкурента вместе с женой детьми-5 челрвек убили киллеры. Он вместо вышки отсидел в вагнере в штабе и потом уже вялился в Турции с баблом своим бизнес там стрпоительный держит.Так по закону в жизни не выйдеш с вышки или 25(у кацапов 25 лет потолок срока у нас 15) а через вагнер пожалуйста через полгода.Понятно что это для топов только
пару дней назад даже у нас в новостях был пример свежий---зам губернатора какой-то кацапский брал взятки десятками миллионов,получил 15 лет.А сейчас заключил контракт и фоткается там в кацаской армии с автоматов.Понятно что с такими деньгами он там в шоколаде а не на штурмах.Вот так и у нас будет это гарантия.Ляшко вон служит с охранником своим в киеве по 100000 боевых получает и что кто-то за это взялси.Никто.Потому что там таких ляшков и родственников тысячи.
Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:
незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності; без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
“Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення - спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання - забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги”, - прокоментував заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.
yanyura Те що сказала Захарова - це її холєлки(слова). Вони нічого не значать. Захарова не уповноважена закінчувати війну на тих чи інших умовах! Вона уповноважена тріпатись. Те що сказав Арахамія - це факт. Ти можеш цьому факту не вірити або не вірити. Я вірю. Бачиш різницю між трьопом і фактами? Надоїло пояснювати людям елементарні речі.