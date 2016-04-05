Banderlog написав:

Успіх написав:

1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!

А хто з легкими злочинами - амністія після війни.

2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.

Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))



п.с.

Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!" :lol 1. Для засуджених з важкими злочинами - можна запропонувати зменшення терміну вдвічі, чи навіть, втричі!А хто з легкими злочинами - амністія після війни.2. Мобілізувати техніку разом з будівельниками)) - нехай не котловани риють, а окопи і бліндажі, на 2й-3й лінії оборони! За роботу їм будуть оплачувати.Так би мовити, відправляти будівельників "у відрядження" ближче фронту))п.с.Ви там мали ще озвучити свої "писимістичні" варіанти. Давайте "жгітЄ!" :lol

Жечь не буду про загальні перспективи. Тут з мене недавно подпіску взяли, шо я не проти обмежень прав та свобод в звязку з допуском до сєкрєтів.Тепер мене ще 5 р після війни не випустять за кордон з тюрми :lolСпочатку про засуджених. В москалів амністія здається через рік служби.Ви пропонуєте після завершення війни півстроку. По перше війна в нас не оголошена. По друге конфлікт з 14 року... скільки буде дальше пес його зна. В нагорному карабасі війна почалась ще при ссср .... якщо Ви думаєте що наступить заморозка, а потім бєрі шинель пошлі домой то я вас огорчу.одномоментного масового розпуску не буде. А коли нас одпустять, то ми будем в першій черзі мобілізації у випадку загострення, та й на заміну тим хто зостанеться,так як далі ми не аби шо ,а воїни з реальним БОЙОВИМ досвідомякшо ненароком приймуть закон про 3 роки то перше це не значить , що в той самий момент коли пробють куранти 3роки, то Ви вискочете як зозулька з годинника й пожизнєнно свободні. Перше то буде бумажна волокіта з подпісями командірів а друге ніхто не казав шо місяця через 3 вас не скрутять в одесі в тролейбусі.тямите?