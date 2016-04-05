

У ТЦК пояснили мобілізацію "всіма способами"

АНАСТАСІЯ ГОРБАЧОВА



10:22, 14.01.24

3 хв.

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У ТЦК нагадали, що громадяни Укриаиы мають зобов'язання перед державою / колаж УНІАН



Військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних.



В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували мобілізацію в Україні. Вручення повісток "усіма способами" проходить, тому що громадяни не виконують свої зобов'язання перед державою.



"У зв'язку з низькою якістю виконання своїх цивільних зобов'язань відповідної категорії людей, військове командування, в умовах воєнного стану, в межах компетенції змушене здійснювати заходи оповіщення всіма способами, які забезпечать відповідне охоплення військовозобов'язаних громадян України. Відповідно до статті 65 Конституції України, захист Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України", - йдеться у повідомленні прес-служби Одеського обласного ТЦК і СП в Facebook.



В умовах воєнного стану командування може:



встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Крім того, військкомати мають повне право викликати людину для звірки облікових даних і місце реєстрації та проживання не мають значення.



"Закликаємо всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку, не ховатися за спинами тих, хто воює за Україну з 24 лютого 2022 року, а приєднатися до захисту Батьківщини і спрямувати свої зусилля на здобуття перемоги. Це можна зробити, не чекаючи повістки, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК і СП", - підсумували в ТЦК.



Закон про мобілізацію - останні новини

11 січня Кабмін відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд уряду. Ряд норм законопроекту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, про можливість вручення електронних повісток, вилучення у підприємців авто, можливості призову інвалідів третьої групи.



Як зазначили в офісі президента, цей закон буде прийнятий в будь-якому випадку.















Близько 100 тисяч: розвідниця висловилася за мобілізацію жінок в Україні

АНАСТАСІЯ ГОРБАЧОВА



09:42, 14.01.24

3 хв.

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Розвідниця заявила, що жінки повинні проходити не тільки базовий курс молодого бійця з навчанням стрільби / фото УНІАН, Микола Лазаренко



Військова вважає, що треба прописати обов'язок жінок захищати Батьківщину в законі.



Розвідниця і бойовий медик Ярина Черногуз підтримала ідею мобілізації жінок. Українки можуть бути корисні на фронті, що вже доведено на практиці.



За її словами, відповідно до потреби армії можна мобілізувати близько 100 тисяч жінок і, звичайно ж, провести відбір відповідно до фізичних здібностей, бажань і професійних навичок



"Жінки, які щодня займаються спортом, крос-фітом, мають навички з роботою з підняттям ваги і досвід ходьби з похідним рюкзаком на довгі дистанції - при мотивації можуть бути піхотинками і розвідницями. Це все реально. І таких жінок в Україні достатньо", - зазначила розвідниця у Facebook.



Вона вважає, що українки не йдуть в армію через страх зіткнутися зі знеціненням з боку чоловіків. При цьому військова нагадала, що обов'язок жінок захищати Батьківщину повинна бути прописана в законі.



"Мені особисто, навіть огидно, що обов'язок жінок захищати Батьківщину в силах оборони - не закріплена законодавчо на рівні з чоловіками. Якщо у тебе, як людини у війні з окупантом немає рівного права і обов'язку з людьми іншої статі піти воювати, вбивати і загинути за рідну країну - то про яку справжню свободу, рівність статей і твоєї повноцінності може йти мова?" - написала Чорногуз.



Розвідниця заявила, що жінки повинні проходити не тільки базовий курс молодого бійця з навчанням стрільби, а посилений курс самооблаштування - від спилювання дерев, побудови бліндажа, відкриття цинків з БК різними засобами, виготовлення перекриття, розведення вогню, заготівлі дров, до елементарних навичок проведення електрики.



Розвідниця назвала одну з причин, через яку українська влада не хоче мобілізувати жінок, - сексистська патріархальна російська пропаганда, яка буде маніпулювати тим, що воювати нікому.



"Мобілізація мотивованих жінок справить також і абсолютно протилежний цій пропаганді ефект: про те, яка Ми дійсно потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі", - підкреслила медик.



Дівчина впевнена, що відсутність рівності в обов'язковій мобілізації призведе до погіршення ставлення до жінок з боку чоловіків після війни.



"Багато з цих жінок вже віддали своє життя за Україну, поки багато чоловіків так і не дійшли до армії майже за 10 років війни", - додала розвідниця.



Мобілізації жінок - останні новини

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що Рада готує законопроект, згідно з яким зміниться мобілізація та її правила. За її словами, якщо законопроект ухвалять, то жінки стають на військовий облік.



Президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише жоден закон, якщо там буде передбачена мобілізація жінок.



