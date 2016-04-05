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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6350635163526353
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:1. оклад 4куе ровно ни о чём. мы не понимаем ни какие вопросы будет решать данный специалист, ни границы его полномочий, ни какие позитивные/негативные последствия могут иметь место в результате его деятельности. Когда будут вводные, тогда скажу много это или мало.

Тоді сенс вашог оперепосту взагалі незрозумілий. Цифри без контексту
  vitaliiangel написав:2. если платим по рынку чиновникам, значит платим по рынку всем, кто сидит на бюджете. Разница зарплаты стоматолога из частной и государственной клиники гуглится элементарно. Почему чиновнику по рынку, а всем остальным нет.

Наспрааді я якраз за такий підхід. Хіба що у держустанові може бути трохи менше в грошах, але за рахунок, наприклад, кращого соцпакету, пенсійного страхуванні і.т.п. Поки такого немає - маємо просто негативний відбір
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59

  Faceless написав:Тоді сенс вашог оперепосту взагалі незрозумілий. Цифри без контексту
в 90% случаев свой функционал узнаешь уже на испытательном сроке. Если сотрудник может принести организации доход или убыток на сотни миллионов, 4куе просто смешная з/п за такую ответственность. У нас был менеджер по закупкам товаров в Китае (химия) у него была з/п 10 куе. И заменить было некем (надо было кроме номенклатуры знать китайских поставщиков, качество их продукции и т.д.). Потом он открыл свой бизнес и комбинат покупал кое что уже у него. А если сотрудник попка-дурак, сверху спустили план действий и он его реализовывает то даже 400уе много. А количество людей в подчинении значения не имеет, у каждого есть должностная инструкция, план работы, точки контроля и люди себе работают. Если всё правильно организованно, а не в ручном режиме.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 січ, 2024 18:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:05

  Schmit написав:"Мінськ-2", - дорожня карта реалізації домовленостей.

Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.
Надибав на прикольне фото(всього 4 роки тому):
https://fakty.com.ua/wp-content/uploads ... echa_1.png
Зеленський мило усміхається, а путін уже думає як Київ за 3 дні взяти. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:24

  andrijk777 написав:Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.:D


а звідки впевненість, що реалізувавши мінськ-2, пуйло би не напав все одно? ви ж насправді не думаєте, що мета пуйла була захист російськомовних, нато та інша діч?
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:26

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:"Мінськ-2", - дорожня карта реалізації домовленостей.

Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.
Надибав на прикольне фото(всього 4 роки тому):
https://fakty.com.ua/wp-content/uploads ... echa_1.png
Зеленський мило усміхається, а путін уже думає як Київ за 3 дні взяти. :D :D

Ну нічого, замість Мінська маємо Оман, який пішов трохи не по плану.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:37

Як вони до нас ставляться, так і ми до них!

  Bobua написав:Рік тому я це вже писав.
1-2міс у нас тримались добре люди. І без спирту.
Але вже минуло 22міс (19 у більшості на спиртах), а тилові щурі і досі дзявулять, що “ми ту вже дуже досвідчені” і тому вони милостиво дозволяють нам воювати вічно...
Наскільки це цинічно, правда ж?
А потім оті☝️ "тилові щурі" дзявулять: " а чому нас тецека тягнуть мордою по асфальту в бусік?"
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:42

Догляд за "кицею")))

  Bobua написав:Ха...
Вони там трусяться над тією кицею.
Бо раптом щось -- то знайомого місця у “рідному підрозділі” вже ж може і не бути...
Так, тусяться над кицею)) щоб жила довго і доглядати її можна було до завершення війни ;)
І тоді "всі проблеми -#ніпачьом!")))
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:48

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.:D


а звідки впевненість, що реалізувавши мінськ-2, пуйло би не напав все одно? ви ж насправді не думаєте, що мета пуйла була захист російськомовних, нато та інша діч?

Для виконання безпекової компоненти дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.
Хуліо погоджувалось на їх присутність лише на лінії розмежування. Та якби реалізували хоча б це - не напав би. Ну і якщо б ще не розмінували Чонгар, не відвели частини з-під Києва, не зупиняли оборонку, виготовляли ракети...
Schmit
 
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