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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6352635363546355>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:20

  холява написав:Schmit

Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі .
Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що .
Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ?
Хто знає що у голові путіна ?

Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .

Ось як би ми здались то все було гаразд .
Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти .
Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .

Хамством на свинство відповідати не буду.
Здаватись нікого не закликав, не перекручуйте. Потрібно просто думати, бажано завжди і вчасно, краще б у 2019.
А так маємо:
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:20

  холява написав:Schmit

Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі .
Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що .
Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ?
Хто знає що у голові путіна ?

Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .

Ось як би ми здались то все було гаразд .
Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти .
Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .

Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком.
Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:27

  andrijk777 написав:
  холява написав:Schmit

Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі .
Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що .
Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ?
Хто знає що у голові путіна ?

Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .

Ось як би ми здались то все було гаразд .
Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти .
Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .

Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком.
Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.


Тобі вже пам,ять спотворило ?
Пам,ятаеш два варіянти ,один перейти на сторону урусів , а другий забув написати ?
Не предурюйтесь ,я не часто до когось чипляюсь .
Від вас з шмітом ТХНЕ урусами .

Та ще "блакітна стріла "катсо з вашої когорти
Востаннє редагувалось холява в Вів 16 січ, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:28

andrijk777
Андрюша, твои посты не несут вообще никакой информации, кроме как, "давайте сдаваться"

Ведь рашисты от нас хотят, всего лишь, нейтралитета, так сказал Арахамия(хламидия)

И немного Арахамии
«Хуже Скабеевой и Соловьева». Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ
15 февраля 2022, 01:33

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет «откровенные фейки» об угрозе вторжения российской армии.

И что-то я не припомню, чтобы он потом сказал, что он ошибался ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:33

  pesikot написав:andrijk777
Андрюша, твои посты не несут вообще никакой информации, кроме как, "давайте сдаваться"

Ведь рашисты от нас хотят, всего лишь, нейтралитета, так сказал Арахамия(хламидия)

И немного Арахамии
«Хуже Скабеевой и Соловьева». Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ
15 февраля 2022, 01:33

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет «откровенные фейки» об угрозе вторжения российской армии.

И что-то я не припомню, чтобы он потом сказал, что он ошибался ...


цей Андрюша ще навчаэться в школі(клас 5й?),
тому майте розуміння...воно не набралось розуму
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:36

  andrijk777 написав:
  холява написав:Schmit

Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі .
Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що .
Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ?
Хто знає що у голові путіна ?

Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .

Ось як би ми здались то все було гаразд .
Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти .
Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .

Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком.
Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.


Послухай , пенсіонер з діменціей , та я і не претендую ні на що .
Я просто відслужив для своеї Батьківщини , і таких міротворців як ваша камарілья ненавиджу .
Тому що ви -УРУСИ
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо в дата-центрі в межах України, то пара-трійка ракет і ... нічого не залишається. І робота повністю зупиняется.

Резервні копії... Сподіваюсь наберуть нормальних спеціалісті, хоча б на рівні банків, а не таких, як в Київстарі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:45

pesikot
згідно з wiki Арахамія волонтер зі стажем (з 2014р), має Орден за Заслуги від президента (2014), а по факту від типовий барига (по сучасному лобіст), який за гроші продає не тільки країну (в який він виріс і живе з 13 років), але мабуть і рідну маму

28 січня 2022 року разом з Данилом Гетманцевим подав законопроєкт № 6562, що відміняв мито для бітуму виробництва Росії.


гетманцев -консерва, працював на сивковича(тобто всі зв'язки(паролі/явки налагоджені)
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:48

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Якщо в дата-центрі в межах України, то пара-трійка ракет і ... нічого не залишається. І робота повністю зупиняется.

Резервні копії... Сподіваюсь наберуть нормальних спеціалісті, хоча б на рівні банків, а не таких, як в Київстарі...


рівень спеців в банках занадто низький(маю декілька прикладів, але не буду спамити)
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Якщо в дата-центрі в межах України, то пара-трійка ракет і ... нічого не залишається. І робота повністю зупиняется.

Резервні копії... Сподіваюсь наберуть нормальних спеціалісті, хоча б на рівні банків, а не таких, як в Київстарі...

Де саме ? в іншому дата-центрі теж на теріторії України ?

Так само і туди може прилітити ракета

А про нормальних спеціалістів ... це Фьодоров буде їх набирати, який казав, що киберзагроза перебільшена
pesikot
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  #<1 ... 6352635363546355>
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