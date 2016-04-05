Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі . Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що . Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ? Хто знає що у голові путіна ?
Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .
Ось як би ми здались то все було гаразд . Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти . Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .
Хамством на свинство відповідати не буду. Здаватись нікого не закликав, не перекручуйте. Потрібно просто думати, бажано завжди і вчасно, краще б у 2019. А так маємо:
Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі . Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що . Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ? Хто знає що у голові путіна ?
Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .
Ось як би ми здались то все було гаразд . Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти . Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .
Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком. Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.
Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі . Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що . Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ? Хто знає що у голові путіна ?
Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .
Ось як би ми здались то все було гаразд . Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти . Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .
Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком. Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.
Тобі вже пам,ять спотворило ? Пам,ятаеш два варіянти ,один перейти на сторону урусів , а другий забув написати ? Не предурюйтесь ,я не часто до когось чипляюсь . Від вас з шмітом ТХНЕ урусами .
Та ще "блакітна стріла "катсо з вашої когорти
Востаннє редагувалось холява в Вів 16 січ, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Послухайте (неопределенний артікль) ви і андрік сьогодні вже напрацювали собі так що й годі . Увесь час , що не повідомлення , то пряме тлумачення дій про які ви 100 відсотків і уявлення не маєте . Несете хто зна що . Хто з вас знає більше чим ті що були на перемовинах ? Хто знає що у голові путіна ?
Ну а ви тут ну прямо пастила яблочна з росії .
Ось як би ми здались то все було гаразд . Ще той андрійка який нещодавно закликав на сторону росії перейти . Ідіть собі до ......сфінктера..... нижнего .
Ось ти точно нічого не знаєш і не вмієш окрім теліпати язиком. Цей твій пост несе якусь корисну інформацію? НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ. Просто тріпло.
Послухай , пенсіонер з діменціей , та я і не претендую ні на що . Я просто відслужив для своеї Батьківщини , і таких міротворців як ваша камарілья ненавиджу . Тому що ви -УРУСИ
pesikot згідно з wiki Арахамія волонтер зі стажем (з 2014р), має Орден за Заслуги від президента (2014), а по факту від типовий барига (по сучасному лобіст), який за гроші продає не тільки країну (в який він виріс і живе з 13 років), але мабуть і рідну маму
28 січня 2022 року разом з Данилом Гетманцевим подав законопроєкт № 6562, що відміняв мито для бітуму виробництва Росії.
гетманцев -консерва, працював на сивковича(тобто всі зв'язки(паролі/явки налагоджені)