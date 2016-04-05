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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6352635363546355
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:56

pesikot ну сподіваюсь що так і буде. Якщо мої дані попадуться москалям, то нічого поганого не станется, а от якщо попадуться дані учасників АТО, які зараз на окупованій території...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:57

Ой, налетіли клоуни.
Та мені не цікаво з клоунами сперечатись.
Мені цікаво отримувати інформацію(політичного характеру), ділитись з нею, обговорювати її. А не обливати помиями один одного.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:12

  andrijk777 написав:Ой, налетіли клоуни.
Та мені не цікаво з клоунами сперечатись.
Мені цікаво отримувати інформацію(політичного характеру), ділитись з нею, обговорювати її. А не обливати помиями один одного.

Так Арахамия сравнивал ведущие западные СМИ со Скабеевой или нет ? :)

Кстати, сейчас Пуйло интересные тезисы заявляет на встрече с главами муниципалитетов
Невозможно заставить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали

А я тебе говорил про их хотелки о "территориальных реалиях", ты назвал это фантазиями

Вот и Пуйло уже об этом же говорит, но ты ... всё равно, продолжаешь предлагать сдаться
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 20:25

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Резервні копії... Сподіваюсь наберуть нормальних спеціалісті, хоча б на рівні банків, а не таких, як в Київстарі...


А про нормальних спеціалістів ... це Фьодоров буде їх набирати, який казав, що киберзагроза перебільшена



взагалі, цікавий ютюбканал
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