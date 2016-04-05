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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 19:56
pesikot ну сподіваюсь що так і буде. Якщо мої дані попадуться москалям, то нічого поганого не станется, а от якщо попадуться дані учасників АТО, які зараз на окупованій території...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 16 січ, 2024 19:57
Ой, налетіли клоуни.
Та мені не цікаво з клоунами сперечатись.
Мені цікаво отримувати інформацію(політичного характеру), ділитись з нею, обговорювати її. А не обливати помиями один одного.
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andrijk777
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Додано: Вів 16 січ, 2024 20:12
andrijk777 написав:
Ой, налетіли клоуни.
Та мені не цікаво з клоунами сперечатись.
Мені цікаво отримувати інформацію(політичного характеру), ділитись з нею, обговорювати її. А не обливати помиями один одного.
Так Арахамия сравнивал ведущие западные СМИ со Скабеевой или нет ?
Кстати, сейчас Пуйло интересные тезисы заявляет на встрече с главами муниципалитетов
Невозможно заставить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали
А я тебе говорил про их хотелки о "территориальных реалиях", ты назвал это фантазиями
Вот и Пуйло уже об этом же говорит, но ты ... всё равно, продолжаешь предлагать сдаться
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pesikot
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Додано: Вів 16 січ, 2024 20:25
pesikot написав: Дюрі-бачі написав:Резервні копії
... Сподіваюсь наберуть нормальних спеціалісті, хоча б на рівні банків, а не таких, як в Київстарі...
А про нормальних спеціалістів ... це Фьодоров буде їх набирати, який казав, що киберзагроза перебільшена
взагалі, цікавий ютюбканал
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