Додано: Вів 16 січ, 2024 20:30

vitaliiangel написав: Schmit написав: Ще пару років війни і Україна перетвориться в Сирію або ще гірше - в Афганістан, або ще гірше - .... Ще пару років війни і Україна перетвориться в Сирію або ще гірше - в Афганістан, або ще гірше - .... вот именно. А они вместо того, чтобы думать как её заморозить/закончить, набирают побольше мобиков, чтобы воевать подольше. А когда набирать станет некого скажут "ну не смогли мы, наши ресурсы были меньше". А некоторые тут прыгают от радости, что тыл наконец попадёт в окоп. То есть цель войны теперь загнать в ЗСУ массовку как можно больше, об этом кричат местные форумные активисты и все подконтрольные марафону сми . Как будто от нашей масштабной мобилизации моб.ресурс русских станет мееньше. вот именно.А когда набирать станет некого скажут "ну не смогли мы, наши ресурсы были меньше".. То есть цель войны теперь загнать в ЗСУ массовку как можно больше, об этом кричат местные форумные активисты и все подконтрольные марафону сми . Как будто от нашей масштабной мобилизации моб.ресурс русских станет мееньше.

для себе

1. От, ключове: - заморозити/ЗАВЕРШИТИ!А тепер читаємо наступний пункт >>>2. Скачуть від радості деякі(не всі) тому, що вам в тил останніх 12-15міс. з окопів 100500разів "посилали меседж", що давайте там ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба, щоб ту вакханалію(війну) треба в той, чи інший спосіб зупиняти/завершувати!!!Вас же там багато!(а не те, що нас тут 200-300К, яким це вкрай допекло, - бо ті, що трохи далі від фронту, то їм ще терпимо, хоч теж хочуть додому/до сім'ї)Тож, нас мало і ми тут "сковані/обмежені в пересуванні", але вас там багато! Мільйони!!!Але ви щось то слухали, вухами хлопали... і з дивану не вставали.А тепер, коли вже і до вас добрались - кричите: "караулььь!"Тому, що дивуватись нам, якщо:Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"...А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!"Ну і так далі...А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що:а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах)б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!То що ще НЕ зрозуміло?