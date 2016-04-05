andrijk777 написав:Ой, налетіли клоуни. Та мені не цікаво з клоунами сперечатись. Мені цікаво отримувати інформацію(політичного характеру), ділитись з нею, обговорювати її. А не обливати помиями один одного.
Так Арахамия сравнивал ведущие западные СМИ со Скабеевой или нет ?
Кстати, сейчас Пуйло интересные тезисы заявляет на встрече с главами муниципалитетов
Невозможно заставить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали
А я тебе говорил про их хотелки о "территориальных реалиях", ты назвал это фантазиями
Вот и Пуйло уже об этом же говорит, но ты ... всё равно, продолжаешь предлагать сдаться
Schmit написав:Ще пару років війни і Україна перетвориться в Сирію або ще гірше - в Афганістан, або ще гірше - ....
вот именно. А они вместо того, чтобы думать как её заморозить/закончить, набирают побольше мобиков, чтобы воевать подольше. А когда набирать станет некого скажут "ну не смогли мы, наши ресурсы были меньше". А некоторые тут прыгают от радости, что тыл наконец попадёт в окоп. То есть цель войны теперь загнать в ЗСУ массовку как можно больше, об этом кричат местные форумные активисты и все подконтрольные марафону сми . Как будто от нашей масштабной мобилизации моб.ресурс русских станет мееньше.
1. От, ключове: - заморозити/ЗАВЕРШИТИ! А тепер читаємо наступний пункт >>> 2. Скачуть від радості деякі(не всі) тому, що вам в тил останніх 12-15міс. з окопів 100500разів "посилали меседж", що давайте там ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба, щоб ту вакханалію(війну) треба в той, чи інший спосіб зупиняти/завершувати!!! Вас же там багато!(а не те, що нас тут 200-300К, яким це вкрай допекло, - бо ті, що трохи далі від фронту, то їм ще терпимо, хоч теж хочуть додому/до сім'ї) Тож, нас мало і ми тут "сковані/обмежені в пересуванні", але вас там багато! Мільйони!!! Але ви щось то слухали, вухами хлопали... і з дивану не вставали.
А тепер, коли вже і до вас добрались - кричите: "караулььь!" А чого ж ви раніше "не встали з дивану" і не добились як для нас, так і в першу чергу для себе "спокійного життя" в найближчому майбутньому?
Тому, що дивуватись нам, якщо: Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"... А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!" Ну і так далі...
А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що: а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах) б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!
Успіх написав:що давайте там ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба,
одно и тоже по 25 кругу. Завтра позвоню Зеленскому и всё выскажу. Он обычно прислушивается к моему мнению. Слышал что он в Давосе сказал? Никакой заморозки. Только победа. Так шо наша мобилизация ничем тебе не поможет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 16 січ, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:2. Скачуть від радості деякі(не всі) тому, що вам в тил останніх 12-15міс. з окопів 100500разів "посилали меседж", що давайте там ДОСТУКАЙТЕСЬ куди треба, щоб ту вакханалію(війну) треба в той, чи інший спосіб зупиняти/завершувати!!!
Долярчик ... а запитай сам себе: - а Путін готовий завершити війну ? - ти готовий селити бурятів у себе в смарті, дружину віддати кадирівцям, а сам їхати валити ліс в Сибір ?
Коли ти сам собі дашь відповідь на ці запитання, то зрозумієшь (9 класів для цього достатньо), що ти написав зараз повну дурість
"Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года... Ну, это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают", - заявил Путин.
Bobua написав:Рік тому я це вже писав. 1-2міс у нас тримались добре люди. І без спирту. Але вже минуло 22міс (19 у більшості на спиртах), а тилові щурі і досі дзявулять, що “ми ту вже дуже досвідчені” і тому вони милостиво дозволяють нам воювати вічно...
Наскільки це цинічно, правда ж? А потім оті☝️ "тилові щурі" дзявулять: " а чому нас тецека тягнуть мордою по асфальту в бусік?"
Як там -- то вони можуть опиратись. А як тут -- то вони вже наперед знають, що “непридатні”. Дивина та й годі...
Демобілізація / встановлення термінів служби
Два останні дні принесли кілька новин, які викликали резонанс як серед військових, адже ми маємо таку можливість - спілкуватись з ними, так і серед дружин. З джерела ТСН.ua стало відомо, що урядовий законопроєкт, який був відкликаний на доопрацювання передбачає, що демобілізація буде можлива через 3 роки. 1 день на передовій буде рахуватися за 2. Тобто ті, хто пробував на передовій 18 місяців, можуть демобілізуватися достроково. Разом з тим нардеп Олексій Гончаренко сьогодні на своїх офіційних сторінках повідомив, що із законопроєкту хочуть взагалі прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Це так влада планує унормувати питання демобілізації тих, хто добровільно став на захист держави? Це так виглядає вдячність тим, хто боронить країну майже два роки? Це так виглядає закон що працює? Чи це черговий «хід»? 18 місяців на передовій! Що таке "передова"? Відсутність будь-яких граничних термінів та відверто смертельний термін на передовій? Якщо 18 місяців по бойових розпорядженнях на так званому 0, то - це вічність! Якщо 18 місяців в межах районів ведення бойових дій, то ми - за! Визначте межі районів ведення бойових дій! Дайте пояснення! Не підмінюйте нам поняття і не не робіть з військових рабів!
1 за 2? Вже не за 3?
А передову рахувати має бути просто. Було +100тис -- значить і передова. Правда у деяких хитродупих все не так, але що вже поробиш...
Water написав:Техніку та людей можна мобілізувати. Техіка працює, тракторист отримує зарплату з бюджету. Фірма скоріш за все при такому підході накриється, а техніка з високою вирогідністю буде загроблена. Шо ми отримаєм? Коштів від фірми в бюджет- 0. Де брать гроші на зарплату трактористам? Хто компенсує власнику техніки її вартість, з бюджету? За бюджетні кошти можна купить техніку, без її "мобілізації", без вилучення у власника.
А кто должен копать вторую третью четвертую линию обороны, уставший солдатик пехотной лопаткой ? Инженерной техники в ЗСУ очень мало. А строительная индустрия у нас до войны хорошо работала, вряд ли экскаваторы в Польшу и Германию сбежали.
vitaliiangel написав:одно и тоже по 25 кругу. Завтра позвоню Зеленскому и всё выскажу. Он обычно прислушивается к моему мнению
Ок, це - проїхали!
Але мені більш цікаво, щоб ти оце прокоментував >>>
Тому, що дивуватись нам, якщо: Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"... А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!" Ну і так далі...
А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що: а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах) б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!