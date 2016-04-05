Рік тому я це вже писав.1-2міс у нас тримались добре люди. І без спирту.Але вже минуло 22міс (19 у більшості на спиртах),

Демобілізація / встановлення термінів служби



Два останні дні принесли кілька новин, які викликали резонанс як серед військових, адже ми маємо таку можливість - спілкуватись з ними, так і серед дружин.

З джерела ТСН.ua стало відомо, що урядовий законопроєкт, який був відкликаний на доопрацювання передбачає, що демобілізація буде можлива через 3 роки. 1 день на передовій буде рахуватися за 2. Тобто ті, хто пробував на передовій 18 місяців, можуть демобілізуватися достроково.

Разом з тим нардеп Олексій Гончаренко сьогодні на своїх офіційних сторінках повідомив, що із законопроєкту хочуть взагалі прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби.

Це так влада планує унормувати питання демобілізації тих, хто добровільно став на захист держави?

Це так виглядає вдячність тим, хто боронить країну майже два роки?

Це так виглядає закон що працює?

Чи це черговий «хід»?

18 місяців на передовій!

Що таке "передова"?

Відсутність будь-яких граничних термінів та відверто смертельний термін на передовій?

Якщо 18 місяців по бойових розпорядженнях на так званому 0, то - це вічність!

Якщо 18 місяців в межах районів ведення бойових дій, то ми - за!

Визначте межі районів ведення бойових дій!

Дайте пояснення! Не підмінюйте нам поняття і не не робіть з військових рабів!