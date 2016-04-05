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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:07
Успіх написав:
Тому, що дивуватись нам, якщо:
Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"...
А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!"
Ну і так далі...
А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що:
а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах)
б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!
То що ще НЕ зрозуміло?
ФУУУХ ......
Доброго вечора ФЛІБУСТЬЕР .
Хочаб ви ще заспокоїлись .
Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту .
Досить вже мастурбировать на очах усіх , так можно нашкодити органу .
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холява
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:08
freeze написав:
Water написав:Техніку та людей можна мобілізувати. Техіка працює, тракторист отримує зарплату з бюджету. Фірма скоріш за все при такому підході накриється, а техніка з високою вирогідністю буде загроблена. Шо ми отримаєм? Коштів від фірми в бюджет- 0. Де брать гроші на зарплату трактористам? Хто компенсує власнику техніки її вартість, з бюджету? За бюджетні кошти можна купить техніку, без її "мобілізації", без вилучення у власника.
А кто должен копать вторую третью четвертую линию обороны
Цивільні будівельники.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:10
Успіх написав:
Але мені більш цікаво, щоб ти оце прокоментував >>>
за матюки банят, а цензурных слов у меня не осталось.
Рассмотри такой пример. Кого-то незаслуженно посадили в тюрьму. Общество негодует. Им говорят ок мы его выпустим, но кто-то должен сесть вместо него.
Можно ли обвинить общество, что вместо него сидеть никто не хочет? Выступить в защиту прав это одно, а принести себя в жертву - чуть-чуть другое.
У каждого есть какие то планы, дети, родители. У нас не общество Иисусов Христов.
Кстати, читаю интересную книгу на эту тему, если хочешь кину какие-то цитаты в личку, о роли общества для развития человека в онтогенезе. Всю книгу ты всё равно читать не будешь. В 2х словах, какая среда такие и люди, потому что после 13 лет подросток из "продукта воспитания" становится "продуктом среды". Что отлично показано в уйовом сериале "слово пацана".
Заменить тебя другим долярчиком сути проблемы не меняет. Какая разница, кто сидит незаслуженно, Вася или Рома?
Был бы контракт на полгода я думаю многие бы подписались, потом следующие, следующие и т.д. Вроде и денег заработал и на свои дела время есть. А на условиях "до победы" человекозатраты на поимку 1 улыхянта в итоге сожрут весь бюджет минобороны. Потому что людьми нельзя распоряжаться как фигурками на шахматной доске. Может быть в оркостане и можно, но у нас вроде бы другие принципы. Ни один законопроект не поменяет то, что у людей в головах. Чем раньше это поймут наверху, тем лучше будет. А то смотрю желающих воевать чужими руками зашкаливает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 січ, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:22
Water написав: freeze написав:
Water написав:Техніку та людей можна мобілізувати. Техіка працює, тракторист отримує зарплату з бюджету. Фірма скоріш за все при такому підході накриється, а техніка з високою вирогідністю буде загроблена. Шо ми отримаєм? Коштів від фірми в бюджет- 0. Де брать гроші на зарплату трактористам? Хто компенсує власнику техніки її вартість, з бюджету? За бюджетні кошти можна купить техніку, без її "мобілізації", без вилучення у власника.
А кто должен копать вторую третью четвертую линию обороны
Цивільні будівельники.
По собівартості.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:23
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:26
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Насправді й виходить, що туди приходять або "компенсувати" різницю (і навіть більше)корупцією, або нездари з якостями десь відповідно рівню окладу. Часто і те і інше.
вы знаете, чтобы устроиться в хорошую гос.школу надо дать взятку?
Я бачу у вас це психологічна травма. То всі мають бути корупціонерами?
там проблема в другом. он хочет что бы он эффективно работал за икру а другие эффективно работали за похлебку.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:29
mephala написав:
там проблема в другом. он хочет что бы он эффективно работал за икру а другие эффективно работали за похлебку.
накуй эта ложь? нельзя всех оценивать по себе. я ни у кого не отнимаю ни икру, ни даже рабочее место, где на её можно заработать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 16 січ, 2024 22:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:34
Bobua написав: Успіх написав: Bobua написав:
Рік тому я це вже писав.
1-2міс у нас тримались добре люди. І без спирту.
Але вже минуло 22міс (19 у більшості на спиртах), а тилові щурі і досі дзявулять, що “ми ту вже дуже досвідчені” і тому вони милостиво дозволяють нам воювати вічно...
Наскільки це цинічно, правда ж?
А потім оті☝️ "тилові щурі" дзявулять: " а чому нас тецека тягнуть мордою по асфальту в бусік?"
Як там -- то вони можуть опиратись.
А як тут -- то вони вже наперед знають, що “непридатні”.
Дивина та й годі...
Демобілізація / встановлення термінів служби
Два останні дні принесли кілька новин, які викликали резонанс як серед військових, адже ми маємо таку можливість - спілкуватись з ними, так і серед дружин.
З джерела ТСН.ua стало відомо, що урядовий законопроєкт, який був відкликаний на доопрацювання передбачає, що демобілізація буде можлива через 3 роки. 1 день на передовій буде рахуватися за 2. Тобто ті, хто пробував на передовій 18 місяців, можуть демобілізуватися достроково.
Разом з тим нардеп Олексій Гончаренко сьогодні на своїх офіційних сторінках повідомив, що із законопроєкту хочуть взагалі прибрати норму про демобілізацію через 36 місяців служби.
Це так влада планує унормувати питання демобілізації тих, хто добровільно став на захист держави?
Це так виглядає вдячність тим, хто боронить країну майже два роки?
Це так виглядає закон що працює?
Чи це черговий «хід»?
18 місяців на передовій!
Що таке "передова"?
Відсутність будь-яких граничних термінів та відверто смертельний термін на передовій?
Якщо 18 місяців по бойових розпорядженнях на так званому 0, то - це вічність!
Якщо 18 місяців в межах районів ведення бойових дій, то ми - за!
Визначте межі районів ведення бойових дій!
Дайте пояснення! Не підмінюйте нам поняття і не не робіть з військових рабів!
1 за 2? Вже не за 3?
А передову рахувати має бути просто. Було +100тис -- значить і передова.
Правда у деяких хитродупих все не так, але що вже поробиш...
Головне, щоб нормально визначили зону бойових дій, а не так, як нам під Херсоном - 7міс рахували одне, а потім 2міс рахували зовсім по іншому
хоч ми "свій квадрат" не змінювали! Та й орки НЕ відступали, а навпаки - їхня арта нас "ганяла, як зайців по полю" з одного ВП, на інше...(правда і ми їм старались не давати підходити до Антонівського мосту)
Коротше, щось з тими "чіткими термінами" хочуть зробити "розмазню"!
🤦🏻
Так, треба порахувати, що в мене виходить))
І так, з майже 23міс -1,5міс на самому початку, і на Херсонщині - 7міс(по документах, бо по-факту - там повноцінна зона БД була! Але чомусь вище командування роздуплилось аж через 7міс і тоді почали рахувати зону БД)🤦🏻
Ну і ще грубо віднімемо загалом 0,5міс на всякі переїзди з одної області в іншу... І ще грубо 1міс. на відпустки...
Тож виходить 23-10=13міс в зоні БД офіційно/по документах, а по факту - 20міс в зоні БД!
Одним словом, якщо не хочуть приймати закон про демобілізацію - про 24міс загального перебування на фронті, а лише 36міс, то нехай доповнюють його перебуванням в зоні БД - 12міс!
Можна навіть уточнювати:
- для арти - 12міс в зоні БД
- для піхоти/штурмовиків - 6міс в зоні БД
ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ - мусить бути!!!
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:46
vitaliiangel написав:Потому что людьми нельзя распоряжаться как фигурками на шахматной доске.
Может быть в оркостане и можно, но у нас вроде бы другие принципы. Ни один законопроект не поменяет то, что у людей в головах. Чем раньше это поймут наверху, тем лучше будет. А то смотрю желающих воевать чужими руками зашкаливает
Так виявляється, що в армії - можна!(розпоряджатись, як фігурками на шаховій дошці)
А загалом, так, пЄчалька, що нас всіх "на горі" не чують/не хочуть розуміти!
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:52
холява написав:
Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту
Доброго вечора!
Та щось я і близько не бачу/не чую про "задовільнити вдосталь"?
Тільки чути якісь тупарилі 36міс і, взагалі, мало конкретики і чіткості!
Мало конкретних чисел!
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