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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6354635563566357
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:55

  Успіх написав:
Одним словом, якщо не хочуть приймати закон про демобілізацію - про 24міс загального перебування на фронті, а лише 36міс, то нехай доповнюють його перебуванням в зоні БД - 12міс!
Можна навіть уточнювати:
- для арти - 12міс в зоні БД
- для піхоти/штурмовиків - 6міс в зоні БД

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ - мусить бути!!! :D


Який пафос !

Ну а що ви думаєте на рахунок як повинні зараховувати ракетчикам що в містах ,медікам , повітрянним силам і т.д. ?
Теж постійно у напрузі , а деякі по шість місяців з нуля не вилазили .
Я деяких знаю ,......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:57

  Успіх написав:
  холява написав:Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту
Доброго вечора!
Та щось я і близько не бачу/не чую про "задовільнити вдосталь"?
Тільки чути якісь тупарилі 36міс і, взагалі, мало конкретики і чіткості!
Мало конкретних чисел!


Арахамія займаеться .....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:57

  Успіх написав:Так виявляється, що в армії - можна!(розпоряджатись, як фігурками на шаховій дошці)
я 150 раз говорил не каждый может быть всл как не каждый может быть космонавтом или подводником. И даже айтишником не каждый.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:10

Просто не всі можуть витримати "в космосі")))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Так виявляється, що в армії - можна!(розпоряджатись, як фігурками на шаховій дошці)
я 150 раз говорил не каждый может быть всл как не каждый может быть космонавтом или подводником. И даже айтишником не каждый.
Ні, не так))
Кожен може бути військовослужбовцем, але не кожен хоче і не кожен може "витримати" таку "гру в кальмара"! :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:11

  холява написав:
  Успіх написав:
Тому, що дивуватись нам, якщо:
Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"...
А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!" :mrgreen:
Ну і так далі...

А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що:
а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах)
б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!

То що ще НЕ зрозуміло? :D


ФУУУХ ......
Доброго вечора ФЛІБУСТЬЕР .
Хочаб ви ще заспокоїлись .
Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту .
Досить вже мастурбировать на очах усіх , так можно нашкодити органу .

Успіх радійте що ви не в піхоті ! У всьому є свої плюси ! Цілком могли б бути в піхоті.

Р.S.
Знаючи який бардак безлад бюрократія корупція і так далі в країні в державі і відповідно у всіх державних інституціях в тому числі і в армії ніхто не хоче в ту армію в ЗСУ тобто.
yama
 
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  #<1 ... 6354635563566357
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