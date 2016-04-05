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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63556356635763586359>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:55

  Успіх написав:
Одним словом, якщо не хочуть приймати закон про демобілізацію - про 24міс загального перебування на фронті, а лише 36міс, то нехай доповнюють його перебуванням в зоні БД - 12міс!
Можна навіть уточнювати:
- для арти - 12міс в зоні БД
- для піхоти/штурмовиків - 6міс в зоні БД

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ - мусить бути!!! :D


Який пафос !

Ну а що ви думаєте на рахунок як повинні зараховувати ракетчикам що в містах ,медікам , повітрянним силам і т.д. ?
Теж постійно у напрузі , а деякі по шість місяців з нуля не вилазили .
Я деяких знаю ,......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:57

  Успіх написав:
  холява написав:Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту
Доброго вечора!
Та щось я і близько не бачу/не чую про "задовільнити вдосталь"?
Тільки чути якісь тупарилі 36міс і, взагалі, мало конкретики і чіткості!
Мало конкретних чисел!


Арахамія займаеться .....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:57

  Успіх написав:Так виявляється, що в армії - можна!(розпоряджатись, як фігурками на шаховій дошці)
я 150 раз говорил не каждый может быть всл как не каждый может быть космонавтом или подводником. И даже айтишником не каждый.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:10

Просто не всі можуть витримати "в космосі")))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Так виявляється, що в армії - можна!(розпоряджатись, як фігурками на шаховій дошці)
я 150 раз говорил не каждый может быть всл как не каждый может быть космонавтом или подводником. И даже айтишником не каждый.
Ні, не так))
Кожен може бути військовослужбовцем, але не кожен хоче і не кожен може "витримати" таку "гру в кальмара"! :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:11

  холява написав:
  Успіх написав:Раби, прикуті кайданами до робочого місця на галерах, вже 22міс. "веслують і веслують", в спеку, в холод, в дощ, в сніх... день і ніч "веслують і веслують"...
А в комфортних каютах живуть матроси... які частенько виходять на палубу і спостерігають за рабами, які "веслують 24/7"! Ще й деякі матроси полюбляють вигукувати рабам: "Що так по-малу веслуєте? Давайте веслуйте до кордонів 91го! Будете веслувати усе життя! От би мій чоловік виліз з-під моєї спідниці і вам би показав, як треба веслувати!" :mrgreen:
Ну і так далі...

А головне, що матроси якось не усвідомлюють, що:
а) знаходяться на одному кораблі разом з рабами(тільки в значно кращих умовах)
б) по факту - від рабів залежить, куди той корабель запливе і чи, взагалі, допливе кудись?!

… .
Всі знають про негаразди і ось ось повинні задовольнити ваши примхі вдосталь .
Слід зачекати до рішення парламенту
Досить вже мастурбировать на очах усіх , так можно нашкодити органу .

Успіх радійте що ви не в піхоті ! У всьому є свої плюси ! Цілком могли б бути в піхоті.
БАгато хто був би радий (гарантовано) опинитися( бути розприділеним) на вашому місці

Р.S.
Знаючи який бардак безлад бюрократія корупція і так далі в країні в державі і відповідно у всіх державних інституціях в тому числі і в армії ніхто не хоче в ту армію в ЗСУ тобто.

P.p.s сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .

P.p.p.s. один персонаж , Імя якого не ввічливо називати в культурному товаристві , сказав що коли прийдуть московити то виріжуть лишенько мільйонів два українців не більше , а для інших нічого не загрожує. Як на вашу думку він правий ?
Востаннє редагувалось yama в Вів 16 січ, 2024 22:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:17

  pesikot написав:Так Арахамия сравнивал ведущие западные СМИ со Скабеевой или нет ? :)

Та мені плювати. Нехай він хоч 100 разів перед цим збрехав - по переговорах я йому вірю. Чому? Тому що ніхто більше ніякої інформації не надавав.
Якщо ніхто більше нічого не сказав тільки Арахамія - значить це правда. Логічно?
Ось нехай Подоляк вийде і скаже - Арахамія брехло, діло було так... Ось тоді я буду сумніватись.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Увесь кордон із Польщею розблокований: завершився протест біля "Ягодина"
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вроді запрацювала загальна база.
Всі хто отримував повістки і не приходив в воєнкомат тепер світяться при перевірці документів.
Якось в кацапів мобілізація пройшла цікавіше.
Участковий+военком+20хв на збори - воєнкомат - ти солдат - з полігона розкажеш які в тебе родичі, адвокат, хвороби і тд. Не дали часу людям придумати отмазки.
А в нас кіно і корупція. спеціально повістка з явкою через три дні щоб отмазатись.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:27

  yama написав:сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .
поезд дневной или ночной, если не секрет?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:30

  freeze написав:
Water написав:Техніку та людей можна мобілізувати. Техіка працює, тракторист отримує зарплату з бюджету. Фірма скоріш за все при такому підході накриється, а техніка з високою вирогідністю буде загроблена. Шо ми отримаєм? Коштів від фірми в бюджет- 0. Де брать гроші на зарплату трактористам? Хто компенсує власнику техніки її вартість, з бюджету? За бюджетні кошти можна купить техніку, без її "мобілізації", без вилучення у власника.


А кто должен копать вторую третью четвертую линию обороны, уставший солдатик пехотной лопаткой ? Инженерной техники в ЗСУ очень мало. А строительная индустрия у нас до войны хорошо работала, вряд ли экскаваторы в Польшу и Германию сбежали.


Є масса віруючих які не можуть воювати з релігійих причин. Є отказніки. Є зеки. Є інваліди без одного ока. Є автодори з купою техніки.
Було б бажання правильно покомандувати, а копачі є завжди.
Волинь
 
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