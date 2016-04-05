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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6356635763586359>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:31

  pesikot написав:Путин признался, что он завоевывает Украину, а не "освобождает" (видео)
"Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года... Ну, это невозможно. Все понимают, что это невозможно: и правящие круги в Украине понимают, и западные элиты понимают", - заявил Путин.

Теперь и с видео

Вірити путіну? :D :D
Все що говорить путін в публічній сфері - брехня або маніпуляція.
Нє, якщо він говорить якісь факти(які мені не відомі), то можна повірити/перевірити. Останній факт який він озвучив - було об'явлення війни в лютому 22.
Виділена цитата 100% брехня/маніпуляція, це очевидно для мене.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Виділена цитата 100% брехня/маніпуляція, це очевидно для мене.
та васильевич отсебятину понес ....видно что двойник, постоянно заискивает и питается бути правдоподобним , дурня.....
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:37

  vitaliiangel написав:
  yama написав:сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .
поезд дневной или ночной, если не секрет?

Львів Перемишль подивіться самі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:43

yama ,

сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .


57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву.
Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує.
Усть-Луга, чи як там.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:48

Абсурдний абсурд!)))

  Волинь написав:Є зеки
Хех, моя улюблена тема))
Зеків - бережемо, а "цвіт нації"?
Так цвіт можна в окопи і на штурми, лиш би зеків не чіпати)))

Круто бути зеком :)

Пий/гуляй/кради/вбивай/гвалтуй... - а тобі і чіткий термін ув'язнення, і на мясні штурми - ні-ні! :)

Не для того мама квіточку(зека) ростила!))))))))
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:50

Успіх Не переживайте у нас зеків теж менше ніж в москалів, В тих недо розвинутих є близько 300.000
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.

Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)

Откуда столько дыбылов у власти ((((
Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя
Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).
Настало время маразма.
Армия времён маршала Блюхера, половина времени моего высоко оплаченного пребывания в армии ( а я в зоне 100-ки больше года) расходуется на грёбаный бред. Это какой-то позор.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 16 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:02

  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Там все места зам. вахтеров будет со старта зарезервированы.
Народ за них еще и доплачивать будет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А от вступ до аспірантури сьогодні перекрили, до прийняття правил вступу.
Дюрі-бачі
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