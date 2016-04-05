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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:31
Вірити путіну?
Все що говорить путін в публічній сфері
- брехня або маніпуляція.
Нє, якщо він говорить якісь факти(які мені не відомі), то можна повірити/перевірити. Останній факт який він озвучив - було об'явлення війни в лютому 22.
Виділена цитата 100% брехня/маніпуляція, це очевидно для мене.
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andrijk777
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:36
andrijk777 написав:
Виділена цитата 100% брехня/маніпуляція, це очевидно для мене.
та васильевич отсебятину понес ....видно что двойник, постоянно заискивает и питается бути правдоподобним , дурня.....
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Goodman
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:37
vitaliiangel написав: yama написав:
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .
поезд дневной или ночной, если не секрет?
Львів Перемишль подивіться самі
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:43
yama
,
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .
57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву.
Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує.
Усть-Луга, чи як там.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:48
Волинь написав:
Є зеки
Хех, моя улюблена тема))
Зеків - бережемо, а "цвіт нації"?
Так цвіт можна в окопи і на штурми, лиш би зеків не чіпати)))
Круто бути зеком
Пий/гуляй/кради/вбивай/гвалтуй... - а тобі і чіткий термін ув'язнення, і на мясні штурми - ні-ні!
Не для того мама квіточку(зека) ростила!))))))))
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:50
Успіх Не переживайте у нас зеків теж менше ніж в москалів, В тих недо розвинутих є близько 300.000
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yama
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Додано: Вів 16 січ, 2024 22:52
Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.
Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)
Откуда столько дыбылов у власти ((((
Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя
Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).
Настало время маразма.
Армия времён маршала Блюхера, половина времени моего высоко оплаченного пребывания в армии ( а я в зоне 100-ки больше года) расходуется на грёбаный бред. Это какой-то позор.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 16 січ, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:00
Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:02
Дюрі-бачі написав:
Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Там все места зам. вахтеров будет со старта зарезервированы.
Народ за них еще и доплачивать будет.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 23:04
А от вступ до аспірантури сьогодні перекрили, до прийняття правил вступу.
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