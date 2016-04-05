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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6356635763586359
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:10

Сплошные плюсы )))

Успіх ,
Де плять, кнопка ПЛЮС??? :mrgreen:


У депутатів. Називається «плюс 12м для Успіха»(які відчуваються як рік) і «плюс Віталік в окоп» :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 січ, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:12

  freeze написав:Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.

Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)

Откуда столько дыбылов у власти ((((
Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя
Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).

А що він повинен був їм казати?
Що трамп красава? Не будете давати зброю і такий собі рудий клоун "домовиться" про мир за пару годин? Це дуже добре коли нас всіх тут загеноцидять?
Якщо казати не будете давати зброю і ми здамось, то вони і нічого не будуть давати, щоб досягти "миру" чим скоріше.
А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли.
Я так все бачу, не можна казати про натяки на капітуляцию, слабим і безхребетним точно ніхто допомогати не буде, а так є шанс відбитися.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

somilitark написав:
  freeze написав:Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.

Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)

Откуда столько дыбылов у власти ((((
Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя
Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).

А що він повинен був їм казати?
Що трамп красава? Не будете давати зброю і такий собі рудий клоун "домовиться" про мир за пару годин? Це дуже добре коли нас всіх тут загеноцидять?
Якщо казати не будете давати зброю і ми здамось, то вони і нічого не будуть давати, щоб досягти "миру" чим скоріше.
А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли.
Я так все бачу, не можна казати про натяки на капітуляцию, слабим і безхребетним точно ніхто допомогати не буде, а так є шанс відбитися.


Иногда враньё хуже воровства. Нам уже тонну лапши наплели про неминуемый кофе в Крыму, а в результате жуткое разочарование и депрессия у большей части военнослужащих. Не ври, и не придется оправдываться. Скажи правду, не получится тебя поймут.
Степень маразма нынешней армии я чуть позже опишу, это просто идиотизм. Зеленский, Залужный, Умеров не способны на мой субъективный взгляд вывести армию на качественно современный уровень. 19 век и страх перемен
freeze
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