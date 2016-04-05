freeze написав:Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.
Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)
Откуда столько дыбылов у власти (((( Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).
А що він повинен був їм казати? Що трамп красава? Не будете давати зброю і такий собі рудий клоун "домовиться" про мир за пару годин? Це дуже добре коли нас всіх тут загеноцидять? Якщо казати не будете давати зброю і ми здамось, то вони і нічого не будуть давати, щоб досягти "миру" чим скоріше. А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли. Я так все бачу, не можна казати про натяки на капітуляцию, слабим і безхребетним точно ніхто допомогати не буде, а так є шанс відбитися.
freeze написав:Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.
Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)
Откуда столько дыбылов у власти (((( Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).
А що він повинен був їм казати? Що трамп красава? Не будете давати зброю і такий собі рудий клоун "домовиться" про мир за пару годин? Це дуже добре коли нас всіх тут загеноцидять? Якщо казати не будете давати зброю і ми здамось, то вони і нічого не будуть давати, щоб досягти "миру" чим скоріше. А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли. Я так все бачу, не можна казати про натяки на капітуляцию, слабим і безхребетним точно ніхто допомогати не буде, а так є шанс відбитися.
Иногда враньё хуже воровства. Нам уже тонну лапши наплели про неминуемый кофе в Крыму, а в результате жуткое разочарование и депрессия у большей части военнослужащих. Не ври, и не придется оправдываться. Скажи правду, не получится тебя поймут. Степень маразма нынешней армии я чуть позже опишу, это просто идиотизм. Зеленский, Залужный, Умеров не способны на мой субъективный взгляд вывести армию на качественно современный уровень. 19 век и страх перемен
freeze написав:Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.
"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.
Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.(с)
Откуда столько дыбылов у власти (((( Министр, который явно ни при каких обстоятельствах не собирается воевать в ЗСУ лопатками, гонит пургу, что при войне с помощью лопаток Украина займет более сильную позицию на поле боя Все гораздо хуже, чем я думал, хотя я всегда был пессимистом. Пропал дом (с).
А що він повинен був їм казати? Що трамп красава? Не будете давати зброю і такий собі рудий клоун "домовиться" про мир за пару годин? Це дуже добре коли нас всіх тут загеноцидять? Якщо казати не будете давати зброю і ми здамось, то вони і нічого не будуть давати, щоб досягти "миру" чим скоріше. А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли. Я так все бачу, не можна казати про натяки на капітуляцию, слабим і безхребетним точно ніхто допомогати не буде, а так є шанс відбитися.
Иногда враньё хуже воровства. Нам уже тонну лапши наплели про неминуемый кофе в Крыму, а в результате жуткое разочарование и депрессия у большей части военнослужащих. Не ври, и не придется оправдываться. Скажи правду, не получится тебя поймут. Степень маразма нынешней армии я чуть позже опишу, это просто идиотизм. Зеленский, Залужный, Умеров не способны на мой субъективный взгляд вывести армию на качественно современный уровень. 19 век и страх перемен
У Вас втома, плюс багато втрат, це все не добавляє оптимізму. Та кава в Криму реально був перебор, але я особисто серйозно це не сприймав, що то був за фінт вухами я не зрозумів, залишиться на сумлінні Буданова. Так, Ви людина з бізнеса, де все просто, є підлеглі, Ви несете відповідальність і ні на кого не звертаєте уваги, якщо щось задумали то робите. А армію треба реформувати, але реально вони бояться її чіпати під час великої війни, мовляв щось піде не так і порушимо працюючий механізм, плюс вони не рішучи, не Маргарет Тетчер. Ну що поробиш, треба сціпити зуби і без надії сподіватись на краще(с). Успіхів і наснаги Вам, віримо в Вас, Слава Україні і Вам ГЕРОЯМ теж!
somilitark написав:А тут ситуація така, що будуть вимушені давати зброю, щоб всіх не знищили, бо їх преса владу з'їсть, мовляв які ж ви мудаки, не давали зброю і допустили геноцид в центрі Європи в 21-му столітті, а українці готові були битися і билися скільки могли.
наївняк в Сирії американці підтримали ребелів але так само не дали їм зброї і асадовці з русскімі знищили всю світську, прозахідну опозицію, а повсталі міста зруйнували. І де там та західна преса?
6 godzin na stawienie się w wojsku albo więzienie. Jest nowe rozporządzenie MON
Od 13 stycznia zacznie obowiązywać nowy wzór karty powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zmiany w tym wzorze nie są duże, ale np. bardziej wyeksponowano w nim informację o karach za niestawienie się do wojska w takich sytuacjach.
Jakie to kary? „Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)” - czytamy we wzorze karty powołania.
To jednak nie wszystko, bo we wzorze jest też mowa o tym, że „kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy)”.
Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.
Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.
я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.
выскочил ролик с отрывком кац.фильма, где сталин рассуждает, что дедать с балластным народом, которому пофиг при какой власти жить. и даёт задание генералу несколько десятков тысяч народа с палками идти на укреп район, чтобы создать ужасающую пугающую картинку. чтобы боялись. челюсть отвисает от сегодняшних аналогий.
интересно, где будет пан "дипломат", депутаты, силовики, судьи, прокуроры в момент, когда нужно будет драться палками? вот серъёзно
Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.
Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.
я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.
недавно, пацаны-добровольцы, так сказать, вільні люди, ошарашили меня ответом на вопрос, что делать. "не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ