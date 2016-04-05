Додано: Сер 17 січ, 2024 00:42

ЕС объявил о начале конфискации резервов России



Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.



Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.



я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.