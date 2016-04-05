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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6356635763586359
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:32

  Hotab написав:Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа.


Это вот он гражданский? - https://klk.univd.edu.ua/uk Военных никогда не готовил? А вот еще ссылка про ХНУПС - https://www.aviatsiyahalychyny.com/blog ... -kudy-jty/

Там кстати пилот пишет и про то что нужно чтоб потом перейти в гражданскую авиацию (видимо на упомянутую Вами зарплату 8-10К)

ПАСТКА БОРГУ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ
...
А з моменту, коли починаєш літати, туди додається ще й льотна практика: оплата послуг льотної школи, потім оплата палива. А тонна керосину на реактивний літак коштує дорого. Дуже дорого. У такому випадку ти потрапляєш у такі лещата, де, навіть зрозумівши, що воно не твоє, просто не зможеш розірвати контракт. Бувають, звісно, і обхідні шляхи – можеш знайти хорошого юриста, або ж піти за станом здоров’я, якщо доведеш, що воно зіпсувалось у процесі навчання. У інакшому ж випадку, розчарувавшись у професії в процесі навчання, ти так і залишаєшся служити, мріючи про закінчення контракту.


И это тольок то о чем он говорит, а ведь между строк еще то о чем он молчит. Так что справедливость да, она такая... А что до меня - нет я в отличие от Вас не обязан раскрывать свою подноготную потому что я никого никуда не гоню, то есть на роль морального авторитета не претендую. Ну сижу дома бухаю, в силу возраста видимо уже никому не интересен, вроде как не прячусь а вроде как и не высовываюсь, ну и что? Я ж не кричу "вы все должны" - это только те кто так кричит должны доказать что они сами прошли весь путь по справедливости а не по блату.
Востаннє редагувалось katso в Сер 17 січ, 2024 01:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:35

  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це вже є частково в Ірані
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:45

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги


Ну черный рынок разовьется - те кто постарше помнят как при СССРе по черному продавали алкоголь и делали аборты. Будет еще одно теневое государство.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:46

  vitaliiangel написав:
ЕС объявил о начале конфискации резервов России

Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.

Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.
я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.


Маніпуляція в тексті. Поки що йдеться не про конфіскацію резервів, а лише використання відсотків по тим 300 млд. А це дві великі різниці.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 03:53

  Hotab написав:yama ,
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .

57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву.
Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує.
Усть-Луга, чи як там.

Хоть сейчас то до вАС начало доходить, что творится беспредел, и есть все шансі стать его следующей жертвой? Или продолжаете верить что задерживают исключительно "ухілянтов"?
candle645
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