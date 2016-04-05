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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6356635763586359
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:32

  Hotab написав:Вы по своей далекости от военной авиации («как из промокашки скрипач») нагуглили проблемы ребят гражданского льотного ВУЗа.


Это вот он гражданский? - https://klk.univd.edu.ua/uk Военных никогда не готовил? А вот еще ссылка про ХНУПС - https://www.aviatsiyahalychyny.com/blog ... -kudy-jty/

Там кстати пилот пишет и про то что нужно чтоб потом перейти в гражданскую авиацию (видимо на упомянутую Вами зарплату 8-10К)

ПАСТКА БОРГУ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ
...
А з моменту, коли починаєш літати, туди додається ще й льотна практика: оплата послуг льотної школи, потім оплата палива. А тонна керосину на реактивний літак коштує дорого. Дуже дорого. У такому випадку ти потрапляєш у такі лещата, де, навіть зрозумівши, що воно не твоє, просто не зможеш розірвати контракт. Бувають, звісно, і обхідні шляхи – можеш знайти хорошого юриста, або ж піти за станом здоров’я, якщо доведеш, що воно зіпсувалось у процесі навчання. У інакшому ж випадку, розчарувавшись у професії в процесі навчання, ти так і залишаєшся служити, мріючи про закінчення контракту.


И это тольок то о чем он говорит, а ведь между строк еще то о чем он молчит. Так что справедливость да, она такая... А что до меня - нет я в отличие от Вас не обязан раскрывать свою подноготную потому что я никого никуда не гоню, то есть на роль морального авторитета не претендую. Ну сижу дома бухаю, в силу возраста видимо уже никому не интересен, вроде как не прячусь а вроде как и не высовываюсь, ну и что? Я ж не кричу "вы все должны" - это только те кто так кричит должны доказать что они сами прошли весь путь по справедливости а не по блату.
Востаннє редагувалось katso в Сер 17 січ, 2024 01:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:35

  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це вже є частково в Ірані
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:45

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку

Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги


Ну черный рынок разовьется - те кто постарше помнят как при СССРе по черному продавали алкоголь и делали аборты. Будет еще одно теневое государство.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 01:46

  vitaliiangel написав:
ЕС объявил о начале конфискации резервов России

Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.

Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.
я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.


Маніпуляція в тексті. Поки що йдеться не про конфіскацію резервів, а лише використання відсотків по тим 300 млд. А це дві великі різниці.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 03:53

  Hotab написав:yama ,
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .

57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву.
Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує.
Усть-Луга, чи як там.

Хоть сейчас то до вАС начало доходить, что творится беспредел, и есть все шансі стать его следующей жертвой? Или продолжаете верить что задерживают исключительно "ухілянтов"?
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 06:09

  candle645 написав:
  Hotab написав:yama ,
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .

57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву.
Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує.
Усть-Луга, чи як там.

Хоть сейчас то до вАС начало доходить, что творится беспредел, и есть все шансі стать его следующей жертвой? Или продолжаете верить что задерживают исключительно "ухілянтов"?
ну какая жертва занёс кому надо и едешь дальше. Это же между строк в каждом сообщении. Типа я умный, потому что плачУ, а вы дураки, потому что не платите. Так я и поверил, что чьи-то заслуги теперь котируются. Всё обесценено кроме мертвых президентов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 06:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 06:14

  Бетон написав:"не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ
власть на то и власть не Дашь денег - напечатает и сама возьмёт. Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен. Недовольных очень много. Посмотрим что Зеля привезет из Давоса, это маркер как им довольны на Западе (думаю нет). Власти с рейтингом ноль денег никто не даст, по сути нулевой рейтинг означает нелегитимность. Я не говорю что рейтинг уже ноль, но к этому идёт.
  yama написав:Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
последствия представляете? если коротко убытков на миллион, а прибыль - 1 грн. простой пример, каждый день с Ирпеня на Киев едет 10-15 тыс авто. Ок блок пост, 2 минуты на проверку военника, 2*10000=333 часа. Это проехать блокпост будет занимать сутки (если проверяющих будет 10 человек).
  katso написав:Я ж не кричу "вы все должны" - это только те кто так кричит должны доказать что они сами прошли весь путь по справедливости а не по блату.
ни один трудоустроенный по блату НИКОГДА в этом не признается, это типа уронит его статус, ни один коррупционер не признает, что есть коррупция, потому что это каминг аут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 07:14, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 06:49

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні близько 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp і "кілька сотень бомб". Також він планує найближчими місяцями відвідати Україну, щоби завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 07:12

katso ,

[
Это вот он гражданский? - https://klk.univd.edu.ua/uk



Да, обычный гражданский ВУЗ, выпускающих пилотов в коммерцию. Выпускник может пойти в армию, как Виталик с дипломом школьного психолога может пойти в батарею к успиху психологом, но вообще не обязан. У него нет обязательств перед ЗСУ. Потому да, свободного форварда во всем мире учат летать за свои деньги.
Специалиста для ЗСУ готовят за деньги государства. И его долг заканчивается после первого обязательного контракта., который для всех 5 лет, а для пилота 10.
Вы можете хоть сколько угодно маразмировать ссылками, но что вы хотите доказать? Что военный ХНУПС учит платно летать, или не учит вообще.

Или что камута павизло на совецком наследии, а сейчас этого уже нет»?? Вашему внуку дать адрес куда ехать поступать?
Еще раз - дороги открыты. Да, не все способны. Не все подходят. Но это не подтверждает тот ваш маразм, что мне повезло, а остальным не может уже так повезти.
Все в равных условиях и все имеют доступ .




ПАСТКА БОРГУ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ


Это вы к чему? Вы уже сочувствуете тем, кто получив летное образование хочет уйти не отработав первый контракт в ЗСУ? :lol:
Вы не забыли что вообще пытаетесь доказывать? ? :oops:

нет я в отличие от Вас не обязан раскрывать свою подноготную потому что я никого никуда не гоню,



:D Это только в садике так: «чтоб слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать».
От того что вы «а я за то молчу» страна себя сама не защитит.

З.Ы у вас нет даже элементарнейшего понимания в гражданском и военном высшем образовании. О калькуляции долга за обучение, механизмах компенсации . Когда долг погашен и т.д.
Куда вы взялись рассуждать об этом? Гугление вас не вытянет, не надейтесь.
Hotab
 
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