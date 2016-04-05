Бетон написав:"не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ
власть на то и власть не Дашь денег - напечатает и сама возьмёт. Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен. Недовольных очень много. Посмотрим что Зеля привезет из Давоса, это маркер как им довольны на Западе (думаю нет). Власти с рейтингом ноль денег никто не даст, по сути нулевой рейтинг означает нелегитимность. Я не говорю что рейтинг уже ноль, но к этому идёт.
быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю. плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.