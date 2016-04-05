RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6357635863596360
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:55

"Налєтай, торопісььььь!"©))))

  Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Краще зразу бронювати місце Успіха))
Де ще таке "жирне місце" в ЗСУ знайдете? :D

Вже більше 1,5р. пропоную своє місце, але бажаючих - нема! :mrgreen:

Ехххххххх, дивіться мені - а то буде, як в тому мультику: "Такая корова нужна самомУ!" :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5871
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Стали известны последствия удара оккупантов по Харькову (фото)
Несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

2) Одеса. Росія атакувала "шахедами", є руйнування багатоповерхівок, пожежі — фото та відео
Військові заявляють, що протиповітряна оборона працювала майже три години, по одному БпЛА знищено у Миколаївській та Кіровоградській областях.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9003
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:19

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:"не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ
власть на то и власть не Дашь денег - напечатает и сама возьмёт. Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен. Недовольных очень много. Посмотрим что Зеля привезет из Давоса, это маркер как им довольны на Западе (думаю нет). Власти с рейтингом ноль денег никто не даст, по сути нулевой рейтинг означает нелегитимность. Я не говорю что рейтинг уже ноль, но к этому идёт.

быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1664
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6357635863596360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 160497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 549134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (698)
17.01.2024 08:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.