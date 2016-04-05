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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6357635863596360
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:19

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:"не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ
власть на то и власть не Дашь денег - напечатает и сама возьмёт. Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен. Недовольных очень много. Посмотрим что Зеля привезет из Давоса, это маркер как им довольны на Западе (думаю нет). Власти с рейтингом ноль денег никто не даст, по сути нулевой рейтинг означает нелегитимность. Я не говорю что рейтинг уже ноль, но к этому идёт.

быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:47

  Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.

От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu

І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:04

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  maxprofit написав:не знайдеться мільйон бажаючих
Може серед тих вкладників більшість військові?))
Бо куди нам вкладати? Не в окопи ж і бліндажі? :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:07

  Успіх написав:
  maxprofit написав:не знайдеться мільйон бажаючих
Може серед тих вкладників більшість військові?))
Бо куди нам вкладати? Не в окопи ж і бліндажі? :)

в русские акции а потом сливать их по дешёвке, обваливая русскую фОнду. я бы ещё рупли печатал чтобы их накрыла гиперинфляция, скидывал бы на поля с вертолета, чтобы орки вместо штурмов ползали на корачках их собирали а потом дрались друг с другом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:15

  Schmit написав:
  trololo написав:
  andrijk777 написав:Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.:D


а звідки впевненість, що реалізувавши мінськ-2, пуйло би не напав все одно? ви ж насправді не думаєте, що мета пуйла була захист російськомовних, нато та інша діч?

Для виконання безпекової компоненти дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.
Хуліо погоджувалось на їх присутність лише на лінії розмежування. Та якби реалізували хоча б це - не напав би. Ну і якщо б ще не розмінували Чонгар, не відвели частини з-під Києва, не зупиняли оборонку, виготовляли ракети...


типовий набір зрадофіла-бормотуна :D

дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.


оце новина!
trololo
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