Бетон написав:"не давать денег власти". получается, забрать деньги у кацапов но и нашей власти бабла не давать. только оружие - ЗСУ
власть на то и власть не Дашь денег - напечатает и сама возьмёт. Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен. Недовольных очень много. Посмотрим что Зеля привезет из Давоса, это маркер как им довольны на Западе (думаю нет). Власти с рейтингом ноль денег никто не даст, по сути нулевой рейтинг означает нелегитимность. Я не говорю что рейтинг уже ноль, но к этому идёт.
быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю. плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю. плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))
Може серед тих вкладників більшість військові?)) Бо куди нам вкладати? Не в окопи ж і бліндажі?
в русские акции а потом сливать их по дешёвке, обваливая русскую фОнду. я бы ещё рупли печатал чтобы их накрыла гиперинфляция, скидывал бы на поля с вертолета, чтобы орки вместо штурмов ползали на корачках их собирали а потом дрались друг с другом.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 січ, 2024 12:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Якби ж то знати наперед як воно станеться. Думаю усі українці були не проти виконувати Мінськ-2 замість війни.
а звідки впевненість, що реалізувавши мінськ-2, пуйло би не напав все одно? ви ж насправді не думаєте, що мета пуйла була захист російськомовних, нато та інша діч?
Для виконання безпекової компоненти дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО. Хуліо погоджувалось на їх присутність лише на лінії розмежування. Та якби реалізували хоча б це - не напав би. Ну і якщо б ще не розмінували Чонгар, не відвели частини з-під Києва, не зупиняли оборонку, виготовляли ракети...
типовий набір зрадофіла-бормотуна
дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила перелік критеріїв для віднесення професійних учасників ринку до важливих, що дозволить їм бронювати співробітників від призову на військову службу. Згідно з документом, отримати право на бронювання своїх співробітників від мобілізації зможуть інвестиційні компанії, які здійснили власним коштом, або за рахунок клієнтів угоди купівлі-продажу ОВДП у 2023 році на суму від 100 мільйонів гривень та компанії з управління активами, чиї фонди інвестували в ОВДП 2023 року від 30 млн гривень.
Це якийсь лютий цирк... І скільки рил так можуть відмазати?
А мій власний млн в ОВДП -- він ніяк не рахується? Дайте демобілізацію -- ще млн чи два перетягну й інвестую (залежно від дат завершення депо...)
Є стійке відчуття, що аж така нахабна легалізація ухилянтів, (жалюгідними 100...30млн на х.з. скількох) -- здоров`я курсу не додасть. Схоже, дарма в гривні частину лишав...
І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??
підказка - є бронь , офіційно зп ,юридична адреса в Києві,робочі поїздки по Україні. Шукав в телеграм обмінки міста Кропу і натрапив на об'яву водія маршрутки в м.Одеса. Цікаво. Скільки треба часу щоб усіх працівників АТП зробити хоча б на половину бронь або мати наслідки в майбутньому?)
Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю. плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))
"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство". Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?" капитализация делает тебя инертным. Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну