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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6358635963606361
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:09

Bobua та скільки тих інвестиційних компаній? на пальцях однієї руки можна порахувати

але цікаво виглядає "за рахунок клієнтів" :) тобто сама компанія власні кошти не вкладає, але виконує угоди для клієнтів і таким чином є важливою складовою інвестиційного ринку

сенс/моно із своїм додатком не підпадають під інвестиційну компанію - а там думаю обороти по облігаціям мають бути норм
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:14

  maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu

І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??


Так , а хто у бажаючих щось візьме ?
Спочатку констітуційний обов,язок .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:23

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.

От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))

"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство".
Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?"
капитализация делает тебя инертным.
Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну

Но фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  DmitryZP написав:сенс/моно із своїм додатком не підпадають під інвестиційну компанію - а там думаю обороти по облігаціям мають бути норм

они банк который действиет по лицензии
попадают в бронь как банк и как торговец
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:47

  yama написав:P.p.p.s. один персонаж , Імя якого не ввічливо називати в культурному товаристві , сказав що коли прийдуть московити то виріжуть лишенько мільйонів два українців не більше , а для інших нічого не загрожує. Як на вашу думку він правий ?

Вопрос, конечно, с подковыркой, НО: а есть какие-то основания сомневаться? -- примеры других стран? -- или Ирпень/Буча -- что ближе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:51

  yama написав:Це вже є частково в Ірані

хм... И сообщение до сих пор не удалили. А когда я про сев. корею пишу -- в течении пары минут трут :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:11

Правительство Германии выделит на военную поддержку Украины в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее. Об этом сообщил канцлер Шольц.
15.01.2024 у Женеві Організація Об’єднаних Націй та партнери звернулися до донорів із проханням виділити протягом 2024 року 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні, а також українських шукачів притулку і громад, які їх прийняли.

Представлений План має на меті допомогти 8,5 мільйонам громадян в Україні, для чого необхідно фінансування на суму 3,1 мільярда доларів. Цим питанням займається Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) координує Регіональний план реагування щодо ще 2,3 мільйона українців, які тимчасово залишили Батьківщину. Для цього потрібно 1,1 мільярда доларів.

Загалом План ООН передбачає підтримку близько 10,8 мільйона українців в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6358635963606361
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