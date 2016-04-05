Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю. плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.
От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))
"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство". Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?" капитализация делает тебя инертным. Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну
Но фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде
yama написав:P.p.p.s. один персонаж , Імя якого не ввічливо називати в культурному товаристві , сказав що коли прийдуть московити то виріжуть лишенько мільйонів два українців не більше , а для інших нічого не загрожує. Як на вашу думку він правий ?
Вопрос, конечно, с подковыркой, НО: а есть какие-то основания сомневаться? -- примеры других стран? -- или Ирпень/Буча -- что ближе...
Правительство Германии выделит на военную поддержку Украины в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее. Об этом сообщил канцлер Шольц.
15.01.2024 у Женеві Організація Об’єднаних Націй та партнери звернулися до донорів із проханням виділити протягом 2024 року 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні, а також українських шукачів притулку і громад, які їх прийняли.
Представлений План має на меті допомогти 8,5 мільйонам громадян в Україні, для чого необхідно фінансування на суму 3,1 мільярда доларів. Цим питанням займається Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) координує Регіональний план реагування щодо ще 2,3 мільйона українців, які тимчасово залишили Батьківщину. Для цього потрібно 1,1 мільярда доларів.
Загалом План ООН передбачає підтримку близько 10,8 мільйона українців в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги.