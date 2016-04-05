Додано: Сер 17 січ, 2024 15:09

stm написав: Бетон написав: Бетон написав: быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.

плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт. быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.

От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? ))) От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))

"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство".

Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?"

капитализация делает тебя инертным.

Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну

Но фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде "Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство".Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?"капитализация делает тебя инертным.Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую странуНо фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде

если серьёзно вспомнить о взаимоотношениях с гос-ом:- за переригистрацию прав собственности - оплачиваю НДФЛ 5%. суммы большие. пошлина, пенсионный при покупке. военный сбор- за оформление паспорта, регистрации прописки и т.д. - оплачиваю. техпапорт на ТЗ и десятки других услуг с монополией.- в гос клинику не ходил ни разу в жизни. ходил, но результат = 0, т.е. минус. плачу как и все в частные, особенно анализы.дантисты - никто не ходит в гос.- роддом - частный. около 8 куе за 2едениц- детсады - частные. за 3 года по 16 тыщ в месяц - около 25 куе за 2едениц.- участков согласно констицуции не получал- помощи от полиции не получал ни разу в жизни. только штрафы или задержка времени.- дия мне нужна исключительно для оплаты штрафов и исполнительных производств.- квартиру купил сам- участок купил сам.- пожилых родственников - содержу самвыходит, что все мы, небюджетники, только оплачиваем щтрафы - уходим от контакта, т.е. платим, чтобы к нам не лезли.