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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 63596360636163626363>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:09

Bobua та скільки тих інвестиційних компаній? на пальцях однієї руки можна порахувати

але цікаво виглядає "за рахунок клієнтів" :) тобто сама компанія власні кошти не вкладає, але виконує угоди для клієнтів і таким чином є важливою складовою інвестиційного ринку

сенс/моно із своїм додатком не підпадають під інвестиційну компанію - а там думаю обороти по облігаціям мають бути норм
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:14

  maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu

І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??


Так , а хто у бажаючих щось візьме ?
Спочатку констітуційний обов,язок .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:23

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.

От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))

"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство".
Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?"
капитализация делает тебя инертным.
Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну

Но фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  DmitryZP написав:сенс/моно із своїм додатком не підпадають під інвестиційну компанію - а там думаю обороти по облігаціям мають бути норм

они банк который действиет по лицензии
попадают в бронь как банк и как торговец
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:47

  yama написав:P.p.p.s. один персонаж , Імя якого не ввічливо називати в культурному товаристві , сказав що коли прийдуть московити то виріжуть лишенько мільйонів два українців не більше , а для інших нічого не загрожує. Як на вашу думку він правий ?

Вопрос, конечно, с подковыркой, НО: а есть какие-то основания сомневаться? -- примеры других стран? -- или Ирпень/Буча -- что ближе...
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:51

  yama написав:Це вже є частково в Ірані

хм... И сообщение до сих пор не удалили. А когда я про сев. корею пишу -- в течении пары минут трут :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:11

Правительство Германии выделит на военную поддержку Украины в 2024 году более 7 млрд евро, а не 4 млрд, как планировалось ранее. Об этом сообщил канцлер Шольц.
15.01.2024 у Женеві Організація Об’єднаних Націй та партнери звернулися до донорів із проханням виділити протягом 2024 року 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні, а також українських шукачів притулку і громад, які їх прийняли.

Представлений План має на меті допомогти 8,5 мільйонам громадян в Україні, для чого необхідно фінансування на суму 3,1 мільярда доларів. Цим питанням займається Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) координує Регіональний план реагування щодо ще 2,3 мільйона українців, які тимчасово залишили Батьківщину. Для цього потрібно 1,1 мільярда доларів.

Загалом План ООН передбачає підтримку близько 10,8 мільйона українців в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:23

  Hennady написав:
  sens написав:...натрапив на об'яву водія маршрутки в м.Одеса

може, "натрапив на об'яву ПРО ВАКАНСІЮ водія маршрутки в м.Одеса" ?

На оголошення
"об'ява" - суржик. В українській мові треба використовувати "оголошення" https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B ... 0%B2%D0%B0

  maxprofit написав:Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
https://finance.liga.net/ua/bank/novost ... s-dani-nbu
І хто скаже, що не знайдеться мільйон бажаючих заплатити офіційно по 1 млн. грн. за бронь ??

Я скажу. Не знайдеться. Глянув стату НБУ https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist
Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у розрізі банків)

сумарно 270 тис вкладів в нац та іновалюті понад 600 тис. в еквіваленті. Але з цієї к-ті не виключено, що значна частина це одні і ті ж люди, та ще і мають ті чи інші броні.
Наприклад, Суркіс, декларував сотні млн депо та десятки млн % доходу, так ще і вік, і депутатство. Відповідно зразу і сума депозитів на всіх інших різко зменшується. В нас, як і в світі, 1% володіє більшою частиною коштів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:03

  andrijk777 написав:yanyura
Те що сказала Захарова - це її холєлки(слова). Вони нічого не значать. Захарова не уповноважена закінчувати війну на тих чи інших умовах! Вона уповноважена тріпатись.
Те що сказав Арахамія - це факт. Ти можеш цьому факту не вірити або не вірити. Я вірю.
Бачиш різницю між трьопом і фактами?
Надоїло пояснювати людям елементарні речі.


andrijk777 написав:
...
Ще один фантазер. По твоєму посиланню такого тексту немає.
Хоча може Захарова приблизно таке щось і говорила, але Захарова не рівна путін.


То, что вы убедились (по скрину), что захарова все-таки такое говорила, это плюс для вас.
Но то, что вы не верите словам официального рупора мида московии (сказанному 07.08.2023) и верите главе фракции СН Арахамии (сказанному им о переговорах 2022), не замечая, что между этими событиями прошло 17 месяцев (!) определенно вас характеризует.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а Борис Джонсон предлагал «просто воевать»[16].

https://u.to/NQZCIA

Добавлено: Пн 15 янв, 2024 19:00
але Захарова не рівна путін. Її слова нічого не означають.

Добавлено: Вт 16 янв, 2024 21:31
Вірити путіну? :D :D
Все що говорить путін в публічній сфері - брехня або маніпуляція.


Вы уж определитесь однозначно - верить его словам или не верить.
Трусы и крестик.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:09

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:быстрее бы рейтинг обнулился. какому богу молиться ради этого, в любую религию вступлю.
плохо быть пророком себе самому. знал же в 2019 что всё верх дном пойдёт. если есть в мире утопия для страны, "несмешной" её обязательно триггернёт.

От общество, все всё знают наперед, но принципиально живут плохо и уверенно со знаниями плывут в субстанцию с меньшинством, для чего Вам знания? )))

"Я сразу догадался, чем закончится фильм"шестое чувство".
Почему он собрал 600 млн, если все такие умные?"
капитализация делает тебя инертным.
Вот лет 5 и нужно чтобы перевести активы в другую страну
Но фильм Вам был интересен. Так и тут болтаться со всеми не в шоколаде ;)

если серьёзно вспомнить о взаимоотношениях с гос-ом:
- за переригистрацию прав собственности - оплачиваю НДФЛ 5%. суммы большие. пошлина, пенсионный при покупке. военный сбор
- за оформление паспорта, регистрации прописки и т.д. - оплачиваю. техпапорт на ТЗ и десятки других услуг с монополией.
- в гос клинику не ходил ни разу в жизни. ходил, но результат = 0, т.е. минус. плачу как и все в частные, особенно анализы.
дантисты - никто не ходит в гос.
- роддом - частный. около 8 куе за 2едениц
- детсады - частные. за 3 года по 16 тыщ в месяц - около 25 куе за 2едениц.
- участков согласно констицуции не получал
- помощи от полиции не получал ни разу в жизни. только штрафы или задержка времени.
- дия мне нужна исключительно для оплаты штрафов и исполнительных производств.
- квартиру купил сам
- участок купил сам.
- пожилых родственников - содержу сам

выходит, что все мы, небюджетники, только оплачиваем щтрафы - уходим от контакта, т.е. платим, чтобы к нам не лезли.
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 січ, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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