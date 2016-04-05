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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6360636163626363>
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:15

  Дюрі-бачі написав:pesikot ну сподіваюсь що так і буде. Якщо мої дані попадуться москалям, то нічого поганого не станется, а от якщо попадуться дані учасників АТО, які зараз на окупованій території...

Данные участников АТО и так им известны. Кроме того, что, как оказалось, в каждом нас. пункте есть пособники орков, которые даже не за фубли, а чисто "из интереса" выдают московитам и участников АТО, и просто сторонников Украины, остались (не уничтожены) в Радах документы, где прямо указывается "выделить участнику АТО такому-то денежную помощь...", "выделить квартиру участнику АТО", их публично поздравляли на площадях в День захисників і захисниць України. И к каждому из них (знаю по своему н.п.) приходили из ФСБ и предупредили, что если они будут "не высовываться, их трогать не будут. Это было в начале оккупации, как сейчас не знаю, те же, кого знаю лично, уже выехали на подконтрольную в первые месяцы.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:19

Успіх

Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Долярчик , все буде УСПІХ ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:21

yanyura

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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:24

  trololo написав:
  Schmit написав:
  trololo написав:
а звідки впевненість, що реалізувавши мінськ-2, пуйло би не напав все одно? ви ж насправді не думаєте, що мета пуйла була захист російськомовних, нато та інша діч?

Для виконання безпекової компоненти дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.
Хуліо погоджувалось на їх присутність лише на лінії розмежування. Та якби реалізували хоча б це - не напав би. Ну і якщо б ще не розмінували Чонгар, не відвели частини з-під Києва, не зупиняли оборонку, виготовляли ракети...


типовий набір зрадофіла-бормотуна :D

Зрада чи некомпетентність привела до сьогоднішньої ситуації - це факт, наслідки цих дій - загублено тисячі життів, про**бано величезні території, а тепер хтось має з лопатами це все відвойовувати.

  trololo написав:
дорожня карта мінських угод передбачала введення миротворців, у т.ч з країн НАТО.


оце новина!

Не дивно, що це для вас новина.
Миротворці ООН на Донбасі мають бути лише на лінії розмежування – хутін
Це 2017 рік. Тобто вже тоді москалі погоджувались на миротворців на лінії розмежування. Дипломатія працювала і пізніше москалів вже дотискали на згоду по всьому ордло, союзники підраховували бюджети на місію, але тут сталось троллоло.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:42

  Schmit написав:Не дивно, що це для вас новина.
Миротворці ООН на Донбасі мають бути лише на лінії розмежування – хутін
Це 2017 рік. Тобто вже тоді москалі погоджувались на миротворців на лінії розмежування. Дипломатія працювала і пізніше москалів вже дотискали на згоду по всьому ордло, союзники підраховували бюджети на місію, але тут сталось троллоло.

Це фуфло типу спостерігачів ОБСЕ, яких було 500 чол, а контролювали вони 2 км з 400 і крім того ніколи не бачили російських військ, а лише невстановлених осіб у військовій формі.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:45

  vitaliiangel написав:Система держалась на договоре вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Договор нарушен.
  Бетон написав:выходит, что все мы, небюджетники, только оплачиваем щтрафы - уходим от контакта, т.е. платим, чтобы к нам не лезли.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:47

ось вам риторика фактично того, що не озвучує хутін, але озвучує його підлеглий


Медведев опубликовал "алкогольные размышления" на тему, почему Украина опасна для своих жителей.

"Именно поэтому существование Украины является роковым для украинцев. В конце концов, они практичные люди. Как бы они сейчас и не хотели смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились к мифическим Евросоюзу и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального количества отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не очень любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это - тем лучше"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как то написал про Лачена,что это обычный новостной канал. Хочу дополнить.

По итогу это практически единственный новостной канал, который не "замял" скандал с Гринкевичами и просил других не замалчивать, хотя, как я понял, ему поступали от людей гринкевича угрозы. По итогу даже такой канал как Труха в последнее время ни слова не написал про гринкевича, и это заставляет задуматься.

Сегодня всем участникам ОПГ Гринкевич вручили пидозры. И опять многие новостные каналы как бы пропустили новость.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:50

  холява написав:Успіх

Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Долярчик , все буде УСПІХ ....

У Київській області було проведено контрдиверсійні та безпекові заходи, які передбачали встановлення блокпостів і перевірку транспорту та документів. Наразі ці заходи було продовжено, і до них залучено додатково 900 осіб.

Додатково (до якої кількості?) залучено ще 900 осіб. Тобто лише у Київській області 1000 (2000?) потенціальних успіхів за кошти платників податків стоять колупаються один у одного у пупах на блок-постах, замість того, щоб врятувати рядового Бакса. В масштабах країни вражаючі цифри мабуть виходять. Це не поліція, не ДСНС-ники. Це якісь нероби-контрдиверсанти, що вміють користуватися зброєю і сидять в тилу.
Агов, Баксе, що це коїться? Диви, які еталонні ухилянти
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 15:53

  Xenon написав:ось вам риторика фактично того, що не озвучує хутін, але озвучує його підлеглий


Медведев опубликовал "алкогольные размышления" на тему, почему Украина опасна для своих жителей.

"Именно поэтому существование Украины является роковым для украинцев. В конце концов, они практичные люди. Как бы они сейчас и не хотели смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились к мифическим Евросоюзу и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального количества отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не очень любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это - тем лучше"


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