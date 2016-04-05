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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6360636163626363
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:05

  холява написав:Успіх

Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Долярчик , все буде УСПІХ ....

Це точно до перемоги!
2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад.
2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих.
2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються..
Що трапилось за рік??
Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву.
Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога?
Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю..
Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...
Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів.. :shock:
maza5
 
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  #<1 ... 6360636163626363
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