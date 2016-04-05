Додано: Сер 17 січ, 2024 16:34

Чекати залишилося не довго: у США сказали, коли вирішать питання з допомогою Україні

telegraf.com.uaJan 16, 2024 7:52 PM



Новина оновлена 16 січня 2024, 19:52

Точних дат поки не називають



США вже незабаром хочуть вирішити питання за допомогою України. Щоправда, точних дат поки не називають.



Про це на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі повідомив представник адміністрації президента Байдена Джейк Салліван. За його словами, США очікують, що питання з погодженням Конгресом нової допомоги Україні буде вирішено у найближчі тижні.



Салліван також повідомив, що США та їхні союзники розширюватимуть масштаби підготовки ЗСУ. Крім того, західні країни нарощують свою військову промисловість, при цьому позбавляючи Росію доступу до найцінніших ресурсів, необхідних для розвитку ВПК.



Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше говорили, що використали останні "українські" гроші на один пакет допомоги, який був оголошений наприкінці минулого року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакету безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азіатсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі ухвалити.



Hotab написав: maza5 ,



Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...





У них за гроші, а у нас..

Ухилянт в Ірпіно-бучанському ТЦК:

У них за гроші, а у нас..Ухилянт в Ірпіно-бучанському ТЦК:

Важко їм все-таки...Давати гроші й зброю в корумповану країну, де ще й нікому зібратись зі сміливістю і піти на фронт навіть за 8-9 місцевих середніх зарплат. І так само нікому організувати “велике будівництво” на фронті, аби потенційні солдати не аж так боялися.Як ця ситуація зветься? “Низи не можуть, верхи не хочуть”? Чи “і низи, і верхи не можуть”.Але з іншого боку, якщо не допомагатимуть -- чи зможуть самі захищатись? У самих же ж взагалі майже і нема низів. Нікого буде слати на фронт... А автоматизувати захист фронту навряд чи вже можливо у наш час.Ото путлєр гризе лікті, мабуть, що не на тих напав...Не лише гроші.А спочатку довести людей до стану жебраків. А вже потім гроші..