Це точно до перемоги! 2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад. 2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих. 2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються.. Що трапилось за рік?? Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву. Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога? Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю.. Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу... Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів..
Чекати залишилося не довго: у США сказали, коли вирішать питання з допомогою Україні telegraf.com.uaJan 16, 2024 7:52 PM
Новина оновлена 16 січня 2024, 19:52 Точних дат поки не називають
США вже незабаром хочуть вирішити питання за допомогою України. Щоправда, точних дат поки не називають.
Про це на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у швейцарському Давосі повідомив представник адміністрації президента Байдена Джейк Салліван. За його словами, США очікують, що питання з погодженням Конгресом нової допомоги Україні буде вирішено у найближчі тижні.
Салліван також повідомив, що США та їхні союзники розширюватимуть масштаби підготовки ЗСУ. Крім того, західні країни нарощують свою військову промисловість, при цьому позбавляючи Росію доступу до найцінніших ресурсів, необхідних для розвитку ВПК.
Як повідомлялося раніше, у Пентагоні раніше говорили, що використали останні "українські" гроші на один пакет допомоги, який був оголошений наприкінці минулого року. Інших пакетів допомоги може і не бути, принаймні доти, доки Конгрес не погодить виділення єдиного пакету безпеки, в якому крім фінансування України також передбачені кошти для Ізраїлю, союзників в азіатсько-тихоокеанському регіоні та безпека власних кордонів. При цьому саме через останній пункт документ так і не змогли досі ухвалити.
Важко їм все-таки... Давати гроші й зброю в корумповану країну, де ще й нікому зібратись зі сміливістю і піти на фронт навіть за 8-9 місцевих середніх зарплат. І так само нікому організувати “велике будівництво” на фронті, аби потенційні солдати не аж так боялися. Як ця ситуація зветься? “Низи не можуть, верхи не хочуть”? Чи “і низи, і верхи не можуть”.
Але з іншого боку, якщо не допомагатимуть -- чи зможуть самі захищатись? У самих же ж взагалі майже і нема низів. Нікого буде слати на фронт... А автоматизувати захист фронту навряд чи вже можливо у наш час. Ото путлєр гризе лікті, мабуть, що не на тих напав...
Hotab написав:maza5 ,
Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...
У них за гроші, а у нас.. Ухилянт в Ірпіно-бучанському ТЦК:
Не лише гроші. А спочатку довести людей до стану жебраків. А вже потім гроші..
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець: ...ТЦК — це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. ...невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає. Інтерв'ю повністю
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
боєприпаси для танків Leopard 1; 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun; 8 бронетранспортерів; 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros; 5 автівок для прикордонників; 3 цивільні автівки; 50 терміналів зв’язку SatCom; 500 світлодіодних ламп; матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів; майже 2 тисячі бойових шоломів M92. Також в уряді Німеччини планують передати 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.
Дюрі-бачі написав:Доречі, краєм вуха чув, що прийняли новий закон і можна буде влаштувались помічником заступника вахтера на патронний завод і отримати відстрочку
Я вже розбив цей міф, я пояснив , щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Цікаво. Але потрібно також якісь вимоги, щодо “свіжості” військ.квитка. Бо якщо хтось ховався разом з квитком 23міс, а зараз захоче з ним заскочити на броньовану посаду...
candle645 написав:
Hotab написав:yama ,
сьогодні поїзд затримали на 3 години ! З кожного вагону забрали чоловіків .
57-річного колегу з повним пакетом документів вивели з автобуса і 8 годин тримали на пп , поки зверху дозволили пропустити. Автобус ясно що пішов без нього на Варшаву. Просили навіть льотну книжку, довідки з дії, що гроші дійсно в АК отримує. Усть-Луга, чи як там.
Хоть сейчас то до вАС начало доходить, что творится беспредел, и есть все шансі стать его следующей жертвой? Или продолжаете верить что задерживают исключительно "ухілянтов"?
“нє начало”... Просто потрібен механізм подачі заявки у ДПСУ заздалегідь, занести їм всі документи, вони перевірять, а на кордоні вже буде простіше. Бо чому прикордонники повинні випускати людей із потенційно фальшивими документами. Хто всю ту пачку зобов`язаний там перевірити за 15секунд?! Ви особисто готові так працювати і нести відповідальність якщо всілякі злочинці пройдуть?
Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.
Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны.
я думаю это ускорит процесс завершения войны. И пусть 300 ярдв не очень много, война становится затратной для рф при этом больше не приносит путену никаких дивидендов, кроме глупостей о завоеванных территориях, кормить которые будут русские налогоплательщики. Завершить ее до выборов нельзя, чтобы не выглядеть слабым. А после выборов в самый раз. Так же тихо, как ушли с Херсона.
Вы не обратили внимание на выделенное. Если в тексте всё правильно, то о 300 млрд. речь не идёт.