RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6361636263636364
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:20

  Bobua написав:.
Бо чому прикордонники повинні випускати людей із потенційно фальшивими документами. Хто всю ту пачку зобов`язаний там перевірити за 15секунд?! Ви особисто готові так працювати і нести відповідальність якщо всілякі злочинці пройдуть?

Отаке зненацька. Чи маємо ми право вважати вас потенційним зрадником і офіцером фсб? Бо презумпція невинуватості то для вас дивні і не знайомі слова.
Таможня так засралася в корупції, що тепер не знає, яким документам можна вірити, яким - ні. В них нульова відмітка збилася. Треба калібрувати. Нічого, весна прийде, саджати будуть.
whois2010
 
Повідомлень: 266
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:24

  yama написав: щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод.
Це ж стосується і навчання у вишах України
Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами
Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги

Схоже на те що так і буде.
І потреби в блок-постах не буде! Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити? Фактично ніяк. 99% людей в такому режимі більше року не протягнуть, треба ж за щось жити...
Правда не зовсім зрозуміло що буде з економікою в цій ситуації. Усі вакансії схоже займуть жінки. :D :D А, ну ще є пенсіонери - ці напевне займуть робочі спеціальності.
Буде країна жінок, пенсіонерів і "блатних". Дітей у нас і так мізер. Зашибісь.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5125
З нами з: 11.11.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:32

  Ukrainian написав:Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

боєприпаси для танків Leopard 1;
25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
8 бронетранспортерів;
16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
5 автівок для прикордонників;
3 цивільні автівки;
50 терміналів зв’язку SatCom;
500 світлодіодних ламп;
матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
майже 2 тисячі бойових шоломів M92.
Також в уряді Німеччини планують передати 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.


це все не фігня, але коли вже німці відмінять бан на поставку Таурус в Україну...політики граються в політичну боротьбу в той час коли Україна спливає кров'ю
Green Party politician Hofreiter has been calling for the provision of Taurus cruise missiles to Ukraine for months. However, he does not want to agree to a request from the Union faction that calls on the federal government to deliver. A success for the Union in the Bundestag would be to the detriment of Ukraine, says Hofreiter ntv.de.

The Green politician and chairman of the European Committee in the Bundestag, Anton Hofreiter, does not want to support the CDU/CSU parliamentary group's request for Taurus cruise missiles to be delivered to Ukraine. “There is a lot of right things in the Union’s proposal,” says Hofreiter ntv.de. “I will still reject the request because Friedrich Merz has shown too often that he is not serious about supporting Ukraine,” said Hofreiter, who has been pushing for the delivery himself for months. With her motion for a resolution calling on the federal government to deliver the Taurus, Union faction leader Merz wants to persuade the traffic light factions to show their colors on the issue, which is controversial within the government.


https://www.n-tv.de/politik/Merz-meint- ... 68650.html
prodigy
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3219 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:35



на відео багато емоцій зрадженої дружини, головно-хто дозволив генералу відпочивати в Італії під час війни?
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 17 січ, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 10567
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3219 раз.
Подякували: 3257 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:39

МИД Ирана заявил, что страна никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для использования в Украине.

По словам главы МИД Ирана, Украина не предоставила Ирану никаких доказательств того, что РФ якобы использует иранское вооружение в ходе СВО.
Xenon
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:39

  maza5 написав:
  холява написав:Успіх

Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Долярчик , все буде УСПІХ ....

Це точно до перемоги!
2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад.
2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих.
2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються..
Що трапилось за рік??
Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву.
Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога?
Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю..
Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...
Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів.. :shock:


Я не писав що маю надію на армію ухилянтов .

Некій форумчанин "успіх" кожного вечора, а в останній час і з ранку постійно репетує про своє тяжке становище . Про всіляки негаразди що трапляються з ним , коли інші сідять по домівка чи накручують п,ятами по обмінкам , В2В чи ще де небудь , він повинен захищати оціх непогрішних .

Зараз я подумав , а що ті хлопці що загинули , ті хто зараз по бліндажах та окопах і в день і в ночи .
Що вони з початку вйіни там роблять ?

А ось зараз у вас з,явились орігінальні думки , навіщо тіх хворобливих збирати на війну ?
...... я так гадаю , що і ви до тіх хворобливих маете якесь відношення ?

Я , НАЖАЛЬ , звільнений за віком .
Як що ,пишить БУДЬ ЛАСКА успіху , бандерлогу , фріізу і всім хто зараз на війні виконує таку кебьску працю без вас або замість вас .
холява
2
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:40

andrijk777 ,

Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити?


Просто будуть військові квитки. У більшості вони і так є.

Щодо перевірки документів на кордоні, то за 15 хвилин мене перевірили. Що там робили 8 годин - мені незрозуміло. Може грошей чекали. Але у нашої А. компанії політика «все чесно, все відкрито». Навіть екзамени і сертифікати не купити. Тому ще ніхто на кордоні за таке не платив.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 січ, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:44

  maza5 написав:
  холява написав:Успіх

Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette

Долярчик , все буде УСПІХ ....

Це точно до перемоги!
2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад.
2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих.
2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються..
Що трапилось за рік??
Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву.
Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога?
Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю..
Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...
Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів.. :shock:

прикинь, они придумали, что оказывается человек насильно призванный - более эффективен. во как оно
500 тысяч стрёмных немотивированных мужиков, готовых сдаться или бросить позиции.
ну кто мы, а кто военкомы. айкью ж несравним
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 17.12.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:53

Бетон ,
они придумали, что оказывается человек насильно призванный


Почти все насильно. Просто большинство имеют не только бицепсы, но и яйца. Вам удается меня удивлять.
Вы никогда ничего не делали через страх? Понимая опасность?
Ок, скорее всего вы не начинали день с мыслью «сегодня могут убить» , но просто никогда ничего не делали переступая через страх?
Hotab
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6361636263636364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 160641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 549278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 20242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.