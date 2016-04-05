Bobua написав:. Бо чому прикордонники повинні випускати людей із потенційно фальшивими документами. Хто всю ту пачку зобов`язаний там перевірити за 15секунд?! Ви особисто готові так працювати і нести відповідальність якщо всілякі злочинці пройдуть?
Отаке зненацька. Чи маємо ми право вважати вас потенційним зрадником і офіцером фсб? Бо презумпція невинуватості то для вас дивні і не знайомі слова. Таможня так засралася в корупції, що тепер не знає, яким документам можна вірити, яким - ні. В них нульова відмітка збилася. Треба калібрувати. Нічого, весна прийде, саджати будуть.
yama написав: щоб отримати відстрочку потрібно подати військовий квиток , який в свою чергу можна отримати тільки пройшовши військову лікарську комісію у територіальному центрі комплектації. Після проходження ВЛК у ТЦК Ви отримавши військовий квиток відправляєтесь захищати Україну в збройних силах України , а не на завод. Це ж стосується і навчання у вишах України Анонс скоро це буде стосуватися будь-яких дій з будь-якими документами Купівля продаж будь-чого вхід в кафе купівля квитків на транспорт будь-яка торгівельна грошова операція буде проводитися тільки для тих , або тими у кого є військовий квиток. Пригадайте як було з Ковід сертифікатами, Так само Буде з військовими квитками. Анонс номер 2 блокпости по всьому місту для перевірки наявності військового квитка при відсутності військового квитка читай вище тобто пересування будь-які операції купівлі-продажу успадкування майна переказу коштів подовження дозволів отримання ліцензій відкриття банківських рахунків подача заяву до суду , Розгляд судових справ, І все інше що вимагає взаємодії з державою або з грошима буде вимагати військового квитка про його відсутності дивись початок. Всі інші види взаємодії з державою всі які ви можете придумати аж до не знаю наприклад продажу алкоголю водіння автомобіля, отримання не ургентної медичної допомоги
Схоже на те що так і буде. І потреби в блок-постах не буде! Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити? Фактично ніяк. 99% людей в такому режимі більше року не протягнуть, треба ж за щось жити... Правда не зовсім зрозуміло що буде з економікою в цій ситуації. Усі вакансії схоже займуть жінки. А, ну ще є пенсіонери - ці напевне займуть робочі спеціальності. Буде країна жінок, пенсіонерів і "блатних". Дітей у нас і так мізер. Зашибісь.
Ukrainian написав:Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
боєприпаси для танків Leopard 1; 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun; 8 бронетранспортерів; 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros; 5 автівок для прикордонників; 3 цивільні автівки; 50 терміналів зв’язку SatCom; 500 світлодіодних ламп; матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів; майже 2 тисячі бойових шоломів M92. Також в уряді Німеччини планують передати 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.
це все не фігня, але коли вже німці відмінять бан на поставку Таурус в Україну...політики граються в політичну боротьбу в той час коли Україна спливає кров'ю Green Party politician Hofreiter has been calling for the provision of Taurus cruise missiles to Ukraine for months. However, he does not want to agree to a request from the Union faction that calls on the federal government to deliver. A success for the Union in the Bundestag would be to the detriment of Ukraine, says Hofreiter ntv.de.
The Green politician and chairman of the European Committee in the Bundestag, Anton Hofreiter, does not want to support the CDU/CSU parliamentary group's request for Taurus cruise missiles to be delivered to Ukraine. “There is a lot of right things in the Union’s proposal,” says Hofreiter ntv.de. “I will still reject the request because Friedrich Merz has shown too often that he is not serious about supporting Ukraine,” said Hofreiter, who has been pushing for the delivery himself for months. With her motion for a resolution calling on the federal government to deliver the Taurus, Union faction leader Merz wants to persuade the traffic light factions to show their colors on the issue, which is controversial within the government.
Це точно до перемоги! 2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад. 2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих. 2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються.. Що трапилось за рік?? Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву. Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога? Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю.. Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу... Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів..
Я не писав що маю надію на армію ухилянтов .
Некій форумчанин "успіх" кожного вечора, а в останній час і з ранку постійно репетує про своє тяжке становище . Про всіляки негаразди що трапляються з ним , коли інші сідять по домівка чи накручують п,ятами по обмінкам , В2В чи ще де небудь , він повинен захищати оціх непогрішних .
Зараз я подумав , а що ті хлопці що загинули , ті хто зараз по бліндажах та окопах і в день і в ночи . Що вони з початку вйіни там роблять ?
А ось зараз у вас з,явились орігінальні думки , навіщо тіх хворобливих збирати на війну ? ...... я так гадаю , що і ви до тіх хворобливих маете якесь відношення ?
Я , НАЖАЛЬ , звільнений за віком . Як що ,пишить БУДЬ ЛАСКА успіху , бандерлогу , фріізу і всім хто зараз на війні виконує таку кебьску працю без вас або замість вас .
Якщо ви НІЧОГО не зможете зробити без військового квитка, то як ви будете жити?
Просто будуть військові квитки. У більшості вони і так є.
Щодо перевірки документів на кордоні, то за 15 хвилин мене перевірили. Що там робили 8 годин - мені незрозуміло. Може грошей чекали. Але у нашої А. компанії політика «все чесно, все відкрито». Навіть екзамени і сертифікати не купити. Тому ще ніхто на кордоні за таке не платив.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 січ, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Це точно до перемоги! 2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад. 2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих. 2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються.. Що трапилось за рік?? Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву. Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога? Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю.. Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу... Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів..
прикинь, они придумали, что оказывается человек насильно призванный - более эффективен. во как оно 500 тысяч стрёмных немотивированных мужиков, готовых сдаться или бросить позиции. ну кто мы, а кто военкомы. айкью ж несравним
они придумали, что оказывается человек насильно призванный
Почти все насильно. Просто большинство имеют не только бицепсы, но и яйца. Вам удается меня удивлять. Вы никогда ничего не делали через страх? Понимая опасность? Ок, скорее всего вы не начинали день с мыслью «сегодня могут убить» , но просто никогда ничего не делали переступая через страх?