Додано: Сер 17 січ, 2024 17:32

Ukrainian написав: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.



Про це повідомляє уряд Німеччини.



До нового військового пакету увійшли:



боєприпаси для танків Leopard 1;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

5 автівок для прикордонників;

3 цивільні автівки;

50 терміналів зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

майже 2 тисячі бойових шоломів M92.

