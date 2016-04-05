Додано: Сер 17 січ, 2024 17:39

maza5 написав: холява написав: Успіх



Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .



https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e_vignette



Долярчик , все буде УСПІХ .... Без варіантів: Нові методи ТЦК не залишають шансів ухилянтам уникнути служби .Долярчик , все буде УСПІХ ....

Це точно до перемоги!

2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад.

2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих.

2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються..

Що трапилось за рік??

Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву.

Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога?

Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю..

Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...

Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів.. Це точно до перемоги!2022 Добровольці масово штурмують ТЦК.. ТЦК не встигають оформляти бажаючих, половину людей повертають назад.2023 Гвардія наступу, готовим бригади для контрнаступу-знову багато бажаючих.2024 Цивільні люди бояться не кадиривців а людей в формі ЗСУ, тікають та переховуються..Що трапилось за рік??Пам'ятаєте, що на початку анексії Криму чисельність укр. військових перевищувала там 18 тис.осіб. Але під час анексії укр. військові не чинили спротиву.Тепер з Армією Ухилянтів можливо вести ефективно війну, чи не перейдуть ті воїни до ворога?Бо навіть зараз виникає проблема коли кидають позиції та зброю..Навіть диктаторські рашисти і то зрозуміли що краща мотивація то гроші, і в них не має проблем з набором людей на службу...Не знаю чому у вас така надія на сили армію Ухилянтів..

Я не писав що маю надію на армію ухилянтов .Некій форумчанин "успіх" кожного вечора, а в останній час і з ранку постійно репетує про своє тяжке становище . Про всіляки негаразди що трапляються з ним , коли інші сідять по домівка чи накручують п,ятами по обмінкам , В2В чи ще де небудь , він повинен захищати оціх непогрішних .Зараз я подумав , а що ті хлопці що загинули , ті хто зараз по бліндажах та окопах і в день і в ночи .Що вони з початку вйіни там роблять ?А ось зараз у вас з,явились орігінальні думки , навіщо тіх хворобливих збирати на війну ?...... я так гадаю , що і ви до тіх хворобливих маете якесь відношення ?Я , НАЖАЛЬ , звільнений за віком .Як що ,пишить БУДЬ ЛАСКА успіху , бандерлогу , фріізу і всім хто зараз на війні виконує таку кебьску працю без вас або замість вас .